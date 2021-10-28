Москва, , 18:07 — REGNUM Последние дни октября и начало ноября в Московском регионе будут тёплыми и солнечными, но это не следует рассматривать как возвращение «бабьего лета». Об этом заявил 28 октября научный руководитель Гидрометцентр России Роман Вильфанд.

Сергей Судейкин. Бабье лето. 1916

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«В конце октября — начале ноября «бабье лето» не возвращается, это противоестественно», — приводит его комментарий «Интерфакс».

Специалист отметил, что «бабье лето» традиционно сопровождается «необыкновенно прозрачным воздухом», однако в ближайшие дни рассчитывать на подобное не стоит: «будет тепло, и надо радоваться этому».

«Да, нас ожидает очень тёплая погода, температура будет превышать обычные климатические значения для этого времени года на 6−7 градусов. Это очень симпатично, но все-таки это не «бабье лето», — заключил Вильфанд.

Как передавало ИА REGNUM, согласно прогнозу Гидрометцентра, тёплая погода с переменной облачностью ожидается в Московском регионе в предстоящие дни. На выходных столбики термометров в дневные часы будут подниматься до +1…+3 °C. Ожидается, что период теплой погоды продлится до середины следующей недели.