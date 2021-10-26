Благовещенск, , 07:22 — REGNUM В 2022 году в Приамурье начнут реализовывать проекты строительства трёх дамб в сёлах Владимировка, Усть-Ивановка и Гродеково. Гидротехнические сооружения необходимы, чтобы защищать территорию населённых пунктов от паводка. На эти цели из федерального бюджета будет выделено 4,6 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 октября в пресс-службе правительства региона.

Александр Козлов Фото пресс-служба Минвостокразвития

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Эти планы обсуждали на встрече министр природы РФ Александр Козлов и глава Приамурья Василий Орлов. Всего работы по возведению дамб будут стоить порядка 5,6 млрд рублей. Пока идёт подготовка проектов дамб.

«В августе заключен контракт на выполнение инженерных изысканий и внесение изменений в проектную документацию. Мы готовы к реализации этого проекта с 2022 года», — сказал губернатор Амурской области Василий Орлов.

Министр природы России Александр Козлов отметил, что новые гидротехнические сооружения будут построены в Амурской области в 2023—2024 годах.

«Моя позиция, я на этом буду настаивать, что в первую очередь нужно строить объекты, которые каждый год оказываются в зоне подтопления; нужно заканчивать с повторением одного и того же из года в год. И это касается не только Амурской области, но и других дальневосточных регионов, которые получат дополнительное финансирование именно на строительство необходимых дамб», — подчеркнул Александр Козлов.

Как сообщало ИА REGNUM, паводок, пришедший в Амурскую область в августе, повредил 175 домов. 99 из них требуется капитальный ремонт, 76 — полностью непригодны для проживания.