Москва, , 08:38 — REGNUM В Москве 1 ноября ожидается до 11 градусов тепла, сообщает центр погоды «Фобос».

Осень Марина Захарова © ИА REGNUM

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"Сегодня метеоусловия в столичном регионе будут определяться гребнем антициклона, благодаря чему жителей Центральной России ждёт ещё один погожий и не по сезону тёплый денёк», — говорится в прогнозе.

Синоптики рассказали, что в Москве в течение дня будет без осадков. Воздух прогреется до 11 градусов выше нуля, в Подмосковье — до 12 градусов. Скорость ветра будет достигать восьми метров в секунду.