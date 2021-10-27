Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, , 12:59 — REGNUM Национальный географический институт Испании зафиксировал более 60 землетрясений на Пальме с полуночи 27 октября, причем самое сильное землетрясение было зарегистрировано в 6:19 утра в муниципалитете Мазо с магнитудой 4,6 и интенсивностью IV—V на глубине 38 километров. Об этом пишет La Razón.

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Перед этим в муниципалитете Мазо на глубине 37 километров было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 4,2.

Таким образом, «сейсмический рой» остается полностью активным к югу от вулкана Кумбре-Вьеха, где 26 октября землетрясения на глубине более 20 километров происходили реже, хотя магнитуда по-прежнему высока: об этом свидетельствует магнитуда 4,8, зарегистрированная рано утром в этот день на глубине 33 километра в Мазо, которая ощущалась на Тенерифе, Эль Йерро и в Гомере.