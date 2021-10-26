Москва, 26 октября 2021, 12:12 — REGNUM Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о погоде в столичном регионе в начале ноября.
По её словам, 1 и 2 ноября будет сухая погода. Характер погоды будет меняться 3 ноября.
Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 26 октября, в столице России ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха в городе составит +6… +8 °C.
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