Москва, , 12:12 — REGNUM Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о погоде в столичном регионе в начале ноября.

Мокрая погода

«Без осадков в первую пятидневку не обойдётся. Но скорее всего, это всё-таки будет дождь, потому что температуры воздуха прогнозируются положительные и в ночные, и в дневные часы», — сказала она RT.

По её словам, 1 и 2 ноября будет сухая погода. Характер погоды будет меняться 3 ноября.

«В этот день возможен небольшой дождь. Что касается после второй пятидневки — сказать сложно», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 26 октября, в столице России ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха в городе составит +6… +8 °C.

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