Москва, , 06:18 — REGNUM В пятницу, 29 октября, в Москве будет облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура воздуха +8… +10 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Дождь в Москве Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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В ночь на 30 октября в Москве облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха +6… +8 °C.

Ветер юго-западный 5−11 м/с. Атмосферное давление 754 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +6… +11 °C днём и +3… +8 °C ночью.

В субботу, 30 октября, днём в столице ожидается +11… +13 °C, по области +8… +13 °C, облачно с прояснениями, без осадков. Ночью в регионе ожидается +1… +6 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, температура выше климатической нормы ожидается в ноябре на большей части территории России.

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