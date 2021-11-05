Красноярск, , 10:51 — REGNUM В горных районах Красноярского края, Хакасии и Тувы 6 — 8 ноября лавиноопасно. Об этом ИА REGNUM сообщили в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Горы Pxhere.com

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По данным управления, на юге Таймырского муниципального района Красноярского края 6 ноября ожидаются порывы южного ветра 15−18 м/с. Ночью на юге Туруханского района, днём на юге Эвенкийского муниципального района ожидается сильный снег.

В центральных районах края прогнозируются порывы юго-западного ветра 15−18 м/с, в центральных и южных районах — гололедица на дорогах.

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