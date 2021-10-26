Горно-Алтайск, , 08:09 — REGNUM В Республике Алтай вечером 26 октября и в течение суток 27 октября пройдут дожди, переходящие в мокрый снег. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону со ссылкой на данные Горно-Алтайского гидрометцентра.

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В связи с этим местами по республике ожидается гололёдные явления. Ветер усилится до 20−25, в горах — до 32 метров в секунду.

Жителей призвали соблюдать меры безопасности в сложных погодных условиях, напомнив о рисках нарушений в работе энергоснабжения и жизнеобеспечения населения.

«Органам местного самоуправления рекомендовано принять дополнительные меры по защите населения и предупреждению ЧС, гражданам — соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим, по возможности воздержаться от дальних поездок», — добавили в ведомстве.