Пермь, , 14:11 — REGNUM В Пермском крае прогнозируют аномально тёплый ноябрь. Отклонение от нормы может составить от +2° на юге до +4°С на севере региона. Об этом сообщает ГИС-центр Пермского государственного национального исследовательского университета.

Осень Павел Редин © ИА Красная Весна

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Если долгосрочный метеопрогноз оправдается, то ноябрь 2021 года станет самым теплым с 2017 года. Средняя температура ноября в Перми может составить около — 3 °C.

Месяц хотя и ожидается теплым, начнется с серьезного похолодания. Так, 2 ноября при солнечной погоде дневная температура воздуха может составить −8…−10°С, а в ночь на 3 ноября столбик термометра опустится до — 17 °C на востоке края. Затем с отступлением антициклона начнется потепление и обильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Аномально теплая погода сохранится в течение второй декады месяца. На этот период придется и избыток осадков.

В конце ноября воздух станет прохладнее. На смену дождю придет снег. На северо-востоке Пермского края выпавший снег будет иметь шансы сохраниться до зимы.