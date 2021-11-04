Новосибирск, , 08:26 — REGNUM В Новосибирске сегодня, 4 ноября, в первой половине дня ожидается преимущественно без осадков. Об этом сообщил Западно-Сибирский гидрометцентр.

Мороз Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Ветер западный 4−9 м/с. Температура воздуха −13… −15 °C. Утром местами изморозь. На дорогах гололедица», — уточняется в прогнозе.

В Новосибирской области сегодня, 4 ноября, по данным синоптиков, в отдельных районах ожидается небольшой снег, утром местами изморозь, на дорогах гололедица. Температура воздуха −10… −15 °C, местами −4… −9 °C.