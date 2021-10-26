Северо-Курильск, Сахалинская область, , 04:23 — REGNUM Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировано сейсмологами в Тихом океане у северной группы Курильских островов. Об этом 26 октября сообщили журналистам в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

Землетрясение

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Подземные толчки магнитудой 4,9 были зарегистрированы в 10:39 (02:39 мск), эпицентр располагался в акватории Тихого океана в 101 километре восточнее острова Онекотан. Очаг землетрясения находился на глубине 31 км.

На острове Парамушир, в самом ближайшем к эпицентру населённом пункте, жители ощутили землетрясение как толчки силой до двух баллов. Жители Северо-Курильска в социальных сетях описали землетрясение как «дрожь земли». Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, угроза цунами не объявлялась.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 3,7 у островов Курильской гряды.

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