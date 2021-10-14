Афины , , 06:49 — REGNUM Греческие федеральные власти начали подготовку к суровой непогоде, которая ожидается в стране в ближайшие дни, передает AMNA.

Греция

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Министр по климатическому кризису и гражданской защите Христос Стилианидис и заместитель министра Эвангелос Турнас созвали срочную телеконференцию с 13 региональными губернаторами страны, заместителем министра по защите граждан Лефтерисом Эконому, Генеральным секретарем по гражданской защите Василисом Папагеоргиу и генеральным директором по координации Генерального секретариата гражданской защиты Фибосом Теодору в преддверии суровой погоды, которая, как ожидается, начнется в Греции в ближайшие несколько дней.

В ходе встречи было подчеркнуто, что все различные задействованные ведомства должны быть в состоянии готовности и повышенной готовности, чтобы немедленно реагировать на возможные проблемы, которые могут возникнуть.

Министр подчеркнул, что регионы и муниципалитеты должны тесно координировать свои действия и принимать меры, за которые они отвечают, в соответствии с всеобъемлющим общим планом действий по гражданской защите от наводнений под кодовым названием «Дарданос».

Стилианидис отметил, что главным приоритетом была и будет защита человеческой жизни.