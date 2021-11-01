Абакан, , 08:26 — REGNUM В Хакасии 1 ноября ожидается очень сильный западный ветер с порывами до 25, а в горах до 30 метров в секунду. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, ветер местами может достигнуть штормовых значений.

Ветер Галина Жолонковская

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В связи с этим жителей предупредили о возможных нарушениях в работе объектов ЖКХ, энергетики и связи, повреждениях крыш домов и так далее.

«Порывы ветра лучше всего переждать в помещении. Будучи на улице, держитесь подальше от рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций, способных рухнуть», — отметили в управлении.

Следом, по данным Хакасского гидрометцентра, 2−3 ноября ожидается резкое похолодание. Ночью температура местами опустится до 19−21 градуса мороза, днём — до 14−15 градусов ниже нуля.