Катания, Италия, , 00:23 — REGNUM Сильные ливни стали причиной затопления исторического центра сицилийского города Катания, 26 октября сообщило издание Giornale di Sicilia.

Наводнение Aufgang

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Обильные осадки наблюдаются в восточной части острова и ряде южных провинций Италии. Из-за наводнения в Катании были перекрыты крупные дороги и обесточены здания, включая мэрию. Кроме того, непогода затруднила работу городского аэропорта и привела к закрытию образовательных заведений в других крупных городах региона.

В пригороде Катании погибла женщина, которую снес поток воды. 25 октября в другом сицилийском городе Скордия было обнаружено тело мужчины, который считался пропавшим без вести вместе с своей супругой. Из-за непрекращающихся ливней власти Италии сохранили «красный» (высший) уровень погодной опасности в некоторых районах Сицилии и Калабрии.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября начальник полиции индийского штата Уттаракханд Ашок Кумар заявил, что из-за вызванных обильными ливнями наводнений и оползней в Индии погибли не менее 76 человек.

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