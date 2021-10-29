Москва, , 08:50 — REGNUM В центре европейской части России аномально теплая погода, при которой значения температуры воздуха на семь градусов будут превышать норму, будет наблюдаться как минимум до 3 ноября. Об этом 29 октября сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Осень Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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«В центре европейской территории температурный фон начнет повышаться, и уменьшаться — количество облаков. В пятницу гребень высокого давления начнет превалировать. Он агрессивно себя ведет, и будет продвигаться на север. Перенос теплых воздушных масс с юга и юго-запада (атлантические воздушные массы)», — сказал он.

Также синоптик добавил, что уже 29 октября облачная погода начнет проясняться и температура воздуха поднимется до +11 °C, а 30 октября — до +13 °C.

«Такая температура сохранится во вторник и среду», — уточнил Вильфанд, добавив, что, согласно предварительным расчетам, начиная с 3 ноября температура воздуха южным ветром будет поднята «до двухзначных отметок».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что температура выше климатической нормы ожидается в ноябре на большей части территории России.