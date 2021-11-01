Пенза, , 16:20 — REGNUM Туман с видимостью 500 метров и менее ожидается на территории Пензенской области в предстоящие сутки. Об этом 1 ноября сообщает ГУ МЧС России по региону со ссылкой на метеослужбы.

Туман cocoparisienne

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Во вторник, 2 ноября, прогнозируется желтый уровень погодной опасности, местами по Пензенской области ожидается туман с видимостью 500 и менее метров. Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный с переходом на восточный, слабый. Температура воздуха ночью составит от минус 1 до минус 3 градусов, днем потеплеет до +8…+10.

Ранее ИА REGNUM сообщало, 2 ноября в Татарии ожидается туман, небольшие осадки в виде мокрого снега, дождя и мороси. В дневное время осадки не прогнозируются. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, умеренный. Температура воздуха ночью составит 0.+5 градусов, днем — не выше +8.

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