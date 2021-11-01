Москва, , 08:30 — REGNUM В Москве сегодня, 1 ноября, ожидается до +12 °С, сообщили в Гидрометцентре России.

Сергей Судейкин. Бабье лето. 1916

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Отмечается, что температура воздуха в российской столице будет в пределах +10…+12 °С. Ожидается небольшая облачность, без осадков, ветер юго-западный, 3−8 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее научный руководитель Гидрометцентр России Роман Вильфанд сообщил, что последние дни октября и начало ноября в Московском регионе будут тёплыми и солнечными, но это не следует рассматривать как возвращение «бабьего лета».

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