Красноярск, , 05:47 — REGNUM В субботу, 30 октября, в Красноярске будет облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь, температура воздуха +8… +10 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Заморозки Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

Следите за развитием событий в трансляции: «Трясёт и заливает: природные бедствия в России и мире – трансляция»

В 09:20 на Театральной площади было +6 °C.

Ночью с 30 на 31 октября ожидается до −5… −2 °C, облачно, без осадков.

Скорость юго-западного ветра 3−8 м/с, на порывах до 13−18 м/с. Давление — 739 мм рт. ст.

В воскресенье, 31 октября, в Красноярске до +3… +6 °C, облачно, без осадков. Ночью — до −1… +2 °C, небольшой снег.

В понедельник, 1 ноября, в Красноярске ожидается до −2… +2 °C днём и до −7… −3 °C ночью, облачно, временами небольшие осадки.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 30 октября на юге Таймырского муниципального района (МР) ожидается южный ветер на порывах до 15−20 м/с, в Норильском промышленном районе до 25 м/с, низовая метель. В Туруханском районе ожидается южный ветер на порывах до 15−18 м/с.

В центральных и южных районов Красноярского края местами порывы юго-западного ветра до 15−20 м/с, на дорогах гололедица.

30 октября — 1 ноября в горных районах Красноярского края, Хакасии и Тувы возможен сход единичных снежных лавин.

Читайте также: В Алтайском крае участились природные пожары