Горно-Алтайск, , 09:37 — REGNUM Спасатели предупредили жителей Республики Алтай об ухудшении погоды. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, днём 31 октября и ночью 1 ноября здесь ожидается выпадение мокрого снега.

Метель shevgota

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Ветер усилится до 15−20, в горах до 27−32 метров в секунду, на дорогах возможна гололедица, отложения мокрого снега, на перевалах позёмки и метели. Температура опустится до 10 градусов мороза ночью, днём местами до 2−7 градусов ниже ноля.

«Существуют высокие риски нарушений в работе систем энергоснабжения и жизнеобеспечения населения, ограничения движения на автодорогах, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий», — отметили в ведомстве.