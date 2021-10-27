Тюмень, , 19:53 — REGNUM В Тюменской области 28 октября будет наблюдаться мокрый снег, дождь, гололёд. Об этом предупреждает пресс-служба регионального управления МЧС России.

Мокрый снег Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Ночью 28 октября 2021 года ожидается температура атмосферного воздуха −1…−6 градусов по Цельсию. Днём — мокрый снег и дождь. Ветер юго-западный, западный 8−13 м/с, в отдельных районах порывы до 18 м/с. Температура атмосферного воздуха 0…+5.

Автомобилистов спасатели просят быть внимательными на дорогах, воздержаться от дальних поездок.