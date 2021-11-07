Кемерово, , 18:08 — REGNUM В Кемеровской области завтра, 8 ноября, ожидается усиление ветра, порывы до 15−20 м/с, гололедные явления, на дорогах гололедица. Таков прогноз регионального гидрометцентра.

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«Водителям при передвижении на автотранспорте необходимо избегать резких манёвров, соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию. При движении учитывать снижение сцепных свойств дорожного покрытия во время гололеда, — советуют в региональном управлении МЧС РФ. — При усилении ветра, находясь на улице, соблюдайте необходимые меры личной безопасности. На улице не стоит пережидать непогоду вблизи недостроенных зданий, под деревьями, а также, по возможности, не паркуйте автомобили вблизи них».

При возникновении нештатной ситуации кузбассовцев просят обращаться в пожарно-спасательную службу МЧС России.