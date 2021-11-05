Екатеринбург, , 08:09 — REGNUM В Свердловской области 5 ноября ожидается веер с порывами до 19 метров в секунду. Об этом сообщают синоптики.

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Также в регионе возможны мокрый снег и гололёд. В пресс-службе областного управления МЧС просят граждан соблюдать в период непогоды меры безопасности.

Отметим, в последние несколько дней на Урале была сравнительно приятная погода. Несмотря на более низкую температуру воздуха, жители региона наслаждались ярким солнцем и синим небом. В ближайшие дни синоптики обещают исключительно пасмурную погоду.

Как сообщало ИА REGNUM, ненастье ранее пришло в Иркутскую область.

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