Урумчи, Китай, , 06:29 — REGNUM В Синьцзян-Уйгурском автономном районе, расположенном на северо-западе Китая, в ночь на 27 октября произошло землетрясение магнитудой 4,7. Об этом сообщает Китайский сейсмологический центр.

Землетрясение Zeml.info

Следите за развитием событий в трансляции: «Трясёт и заливает: природные бедствия в России и мире – трансляция»

Подземные толчки были зафиксированы сейсмологами в городском уезде Куча округа Аксу в 01:47 по местному времени (20:47 мск 26 октября). Их очаг залегал на глубине девять километров.

Информации о пострадавших и разрушениях в результате землетрясения к настоящему времени не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, четыре землетрясения магнитудой до 3,6 зарегистрированы сейсмологами возле островов Курильской гряды.

Читайте ранее в этом сюжете: У Курильских островов произошли четыре землетрясения магнитудой до 3,6