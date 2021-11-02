Нижний Новгород, , 19:03 — REGNUM Международный аэропорт Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалова из-за сильного тумана в Москве принял на запасной аэродром 33 воздушных судна, которые следовали в столицу из городов России и стран ближнего зарубежья. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Туман в Москве. Москва-река. Марьино Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

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Для пассажиров, ожидающих вылета рейса более восьми часов в дневное время и более шести часов в ночное время, будет организовано размещение в гостиницах. Заселение в отели будет производиться по авиабилетам.

По данным департамента туризма Нижегородской области, застрявших пассажиров разместят в ближайших к аэропорту гостиницах — «Волна» и «Русский капитал», где пассажиров обеспечат горячим питанием.

Кроме того, горячим питанием будут обеспечены пассажиры, которые ожидают вылета своих рейсов в аэропорту.

До настоящего момента аэропорты московского авиаузла возобновили прием воздушных судов.

Как сообщало ИА REGNUM, количество рейсов из московских международных аэропортов, задержанных или отменённых из-за сильного тумана, превысило две сотни. Москву утром 2 ноября окутал сильный туман, который начал рассеиваться только к середине дня — около 13:00 мск.

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