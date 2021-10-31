Красноярск, , 16:19 — REGNUM В Красноярске завтра, 1 ноября, будет облачно с прояснениями, небольшой мокрый снег, снег. Таков прогноз синоптиков.

Мороз

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«Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 5−10 м/с, порывы 13−18 м/с. Температура воздуха в течение суток +1…+3°С. На дорогах местами гололедица», — говорится в прогнозе.

При этом, по данным «Красноярского рабочего», в Красноярск идут первые серьёзные морозы — на следующей неделе в дневное время столбик термометра опустится до — 10 °C.

«Положительная температура продержится в городе до среды. 3 ноября резко похолодает до — 9 °C. Ещё на градус меньше будет в четверг — этот день станет самым морозным на неделе. К субботе потеплеет до 0 °С», — уточняет СМИ.

Ночью в четверг 4 ноября ожидается мороз до — 16 °C.