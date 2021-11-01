Чита, , 11:53 — REGNUM Правительство Забайкальского края разыскивает собственников пострадавших от паводка домов для восстановления им жилья. Как пояснили сегодня, 1 ноября, в пресс-службе правительства региона, всю минувшую неделю специалисты территориального министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта совместно с представителями администраций Шилки и Чернышевска проводили рейды по жителям, которые полностью или частично утеряли своё жилье в результате паводка.

Наводнение Andshel

Следите за развитием событий в трансляции: «Трясёт и заливает: природные бедствия в России и мире – трансляция»

Оказалось, что большинстве случаев найти человека, зарегистрированного по месту жительства, не представляется возможным.

«Общая картина складывается весьма печальная — люди не сообщают свое новое место проживания. Сейчас у нас работает восемь бригад. Подключили к обходу жителей участковых», — пояснил заместитель председателя правительства Забайкальского края Алексей Кошелев.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате обильных осадков в июне-июле в Забайкалье пострадало 17 районов. Всего в зонах подтопления оказалось почти 14 тысяч человек, 2700 домов, 3360 домохозяйств лишились урожая и поголовья скота. Паводками размыто 555 километров автомобильных дорог, разрушен 71 мост, 148 объектов социальной инфраструктуры.

Читайте также: В Забайкалье после наводнения непригодной оказалась почти тысяча домов