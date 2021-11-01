Южно-Сахалинск, , 08:21 — REGNUM У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,0, говорится в сообщении регионального филиала Геофизической службы РАН.

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Отмечается, что эпицентр подземных толчков находился в 562 км от Северо-Курильска. Очаг залегал на глубине 290 км.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее землетрясение магнитудой 6,1 было зарегистрировано сейсмологами в южной части Атлантического океана у побережья Южных Сандвичевых островов.

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