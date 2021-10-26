Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, , 10:43 — REGNUM Новый разрыв конуса вулкана Кумбре-Вьеха на острове Пальма вызвал движение большого количества лавы. Об этом сообщает агентство EFE со ссылкой на Департамент национальной безопасности Испании.

Извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Испания Цитата из видео на YouTube

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Отмечается, что новый поток лавы движется преимущественно в западном направлении, над первичным лавовым потоком и тем, который проходит над горой муниципалитета Тодоке.

В течение последних суток развитие извержения характеризовалось изменением и реконфигурацией главного конуса вулкана, согласно последнему отчету Департамента национальной безопасности, опубликованному в 8:00 по местному времени.