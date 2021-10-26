Ижевск, , 16:59 — REGNUM В Удмуртии до конца текущей недели ожидаются осадки разной степени интенсивности, ночные заморозки и плюсовая температура в дневные часы. Об этом сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра.

Первый снег Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Ближайшей ночью на региональных дорогах местами сохранится снежный накат и гололедица при температуре воздуха 0… — 5 °C, днем ожидается +1… +6°С. В дневные часы небольшой снег ожидается преимущественно в северных районах республики.

В ночь на 28 октября умеренный мокрый снег пройдет практически по всей территории Удмуртии, утром и днем снег перейдет в дождь. Ночью будет около 0… — 3 °C, в светлое время суток — как и накануне.

Ночью 29 октября ожидаются осадки в виде дождя и снега, днем осадков не прогнозируется. Температура воздуха в дневные и ночные часы составит 0… — 5 °C.

По предварительным данным, в выходные дни, 30−31 октября, температурный фон повысится.

Как сообщало ИА REGNUM, неблагоприятные погодные условия прогнозируются на территории Саратовской области в предстоящие сутки. Днем 27 октября местами по Саратовской области ожидается усиление юго-западного ветра порывами до 15 м/с. В связи с этим объявлен желтый уровень погодной опасности.

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