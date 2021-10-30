Новосибирск, , 16:32 — REGNUM В Новосибирске ночью 31 октября ожидается без осадков. Об этом сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

Мороз Anyt_Havaub

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«Ветер западный 7−12 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха −3…−5 °C с небольшим повышением к утру», — говорится в прогнозе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Новосибирске ночью сегодня, 30 октября, шёл мокрый снег интенсивностью до 1 мм за 12 часов, ветер усиливался до 14−15 м/с.

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