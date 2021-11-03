Москва, , 05:34 — REGNUM Небольшие дожди, которые будут продолжаться несколько дней, ожидаются с середины недели в Москве. Об этом сообщил 2 ноября журналистам научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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По словам специалиста, уже во второй половине дня 3 ноября в Москве будет наблюдаться облачность, а ближе к вечеру ожидается небольшой дождь. При этом дожди будут продолжаться и следующие два дня, 4 и 5 ноября.

На температурный режим в городе дожди никакого влияния не окажут. В Москве по-прежнему будет аномально тепло, температура воздуха днём 3 ноября ожидается +6…+8 градусов, 4 ноября будет ещё теплее, до +10…+12 градусов, а 5 ноября прогнозируется самый тёплый день на этой неделе, температура воздуха днём составит +11…+13 градусов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по словам Вильфанда, происхождение тумана, окутавшего Москву, имеет совершенно естественные причины.

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