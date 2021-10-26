Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, , 12:12 — REGNUM В ближайшие несколько часов на территории испанского острова Пальма возможны землетрясения интенсивностью 6 баллов. Об этом сообщает испанское издание La Razón со ссылкой на Научный комитет Плана чрезвычайных вулканических ситуаций Канарских островов (Pevolca).

Землетрясение Zeml.info

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Специалисты настаивают на том, что в ближайшие несколько часов могут произойти землетрясения силой 6 баллов, при этом нет необходимости принимать какие-либо превентивные меры, кроме уже данных населению советов, поскольку прогнозируемый ущерб, который они могут нанести, заключается в падении небольших предметов и рекомендации не ходить вблизи фасадов зданий и фонарных столбов.

Рано утром на территории Пальмы были зафиксированы подземные толчки магнитудой 4,2.

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