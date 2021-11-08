Яровое, Алтайский край, , 07:50 — REGNUM Следственные органы СК России по Алтайскому краю заявили о доследственной проверке по факту ненадлежащей подготовке к отопительному сезону в городе Яровое. Об этом сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Алтайскому краю Людмила Рязанцева.

Жителей Ярового будут обогревать тепловыми пушками Цитата из Instagram мэрии Ярового

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По её словам, следователи намерены установить обстоятельства, при которых город не был подготовлен к отопительному сезону, а также проверить в действиях должностных лиц муниципального унитарного предприятия «Яровская топливно-энергетическая компания» наличие признаков преступлений, предусмотренных ст. 293 УК РФ («Халатность») и ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей») при организации ремонта и эксплуатации котлов, а также закупке угля.

Как сообщало ИА REGNUM, жители города-курорта Яровое в Алтайском крае с 1 ноября страдали от холода потому, что муниципальная ТЭЦ провалила подготовку с зиме: из-за зашлакованности пришлось останавливать котлы. Власти Алтайского края помогли пока только несколькими тепловыми пушками. Жители города негодуют: на все их не хватит, да и счета за электричество при их использовании никто не оплатит.

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