Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, , 12:08 — REGNUM Национальный географический институт Испании сообщил, что одно из 36 сейсмических движений, зафиксированных рано утром 26 октября на острове Пальма, имело магнитуду 4,2 и интенсивность 4. Об этом пишет La Razón.

Землетрясение Smchealth.org

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Землетрясение магнитудой 4,2 было зафиксировано в 7:05 утра в муниципалитете Мазо на глубине 36 километров.

Первое землетрясение из этой серии произошло в 00:11 в муниципалитете Фуэнкальенте, магнитуда составила 2,8, глубина — 11 километров.

Из 36 землетрясений, произошедших рано утром 26 октября, 18 были магнитудой 3 или выше; из них 23 произошли в муниципалитете Фуэнкальенте и 13 — в муниципалитете Мазо.