Ростов-на-Дону, 7 ноября 2021, 00:08 — REGNUM В Ростове-на-Дону вновь ожидается туман. Об этом предупреждает городское управление по делам ГО и ЧС.
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Синоптики прогнозируют плотный туман в ночные и утренние часы. Рассеется туман только к 8 ноября.
Спасатели призывают автомобилистов и пешеходов быть предельно внимательными и строго соблюдать правила дорожного движения в условиях плохой видимости.
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