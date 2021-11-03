Иркутск, , 13:13 — REGNUM Жителей Иркутской области предупредили о существенном ухудшении погодных условий. Как сообщает 3 ноября территориальное ГУ МЧС РФ со ссылкой на данные синоптиков, 4 ноября местами по области ожидается усиление северо-западного ветра до 15−20 м/с, метели, ночью в горах южного Прибайкалья сильный снег.

Метель Цитата к/ф «Сияние». реж. Стэнли Кубрик. 1980. США. Великобритания

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На дорогах области снежный накат. Температура ночью составит 14,-19°С, при прояснении — 24,-29°С, в северо-восточных районах — 9,-14°С, днем — 6,-11°С, местами — 16,-21°С.

«Органы управления, оперативные группы, экстренные службы находятся в постоянной готовности к реагированию на возможные происшествия. Пожарно-спасательные подразделения МЧС России функционируют в режиме повышенной готовности», — информируют спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, «зима» в Приангарье пришла 14 октября: в регионе выпал снег, на дорогах образовалась гололедица.

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