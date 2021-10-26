Олбани, США, , 07:32 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации из-за прогнозируемых ливней и угрозы наводнений введен в американском штате Нью-Йорк, 25 октября сообщила на своем сайте губернатор региона Кэти Хокул.

Ливень (сс) George Hodan

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По ее словам, указанное решение должно помочь властям заранее проверить обеспеченность ресурсами для противодействия стихии, а также защиты людей и имущества. Режим касается ряда округов штата и самого города Нью-Йорк.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября сотни тысяч частных домов и предприятий на Западном побережье США остались без света из-за наступления мощного шторма, принесшего с собой сильные ливни.

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