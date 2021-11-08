Ростов-на-Дону, , 00:07 — REGNUM В Ростовской области в ночь на 8 ноября столбики уличных термометров могут опуститься до — 3 градусов. Такой прогноз даёт Ростовский гидрометцентр.

Иней, заморозки Анна Рыжкова © ИА REGNUM

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В ночные часы существенных осадков не ожидается, утром и днём местами пройдёт небольшой дождь, в отдельных районах опустится туман. Скорость ветра будет достигать 5−10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит +3…8 градусов, при прояснениях — до — 3 градусов. В дневные часы воздух прогреется до +8…13 градусов, в южных районах ожидается до +17 градусов.