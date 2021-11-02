Абакан, , 08:20 — REGNUM В горных районах Хакасии с ростом снежного покрова растёт опасность схода лавин. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике.

Лавина Henk Monster

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В связи с этим жителям и туристам рекомендовано отказаться от походов на лавиноопасные участки. Любителям же экстремального отдыха необходимо иметь при себе специальное снаряжение, в том числе вшитые в одежду датчики.

«Специалисты не рекомендуют отправляться в любой поход в одиночку, неподготовленным людям, в темное время суток. Строго запрещено употреблять алкогольные напитки. Обязательно сообщайте о маршруте и планах своим близким», — отметили в управлении.

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