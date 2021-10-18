Мессолонги, , 14:52 — REGNUM Возмещением ущерба в пострадавшем от наводнения регионе Греции Мессолонги власти займутся быстро и справедливо, пообещал министр сельского развития Спилиос Ливанос после своего визита в пострадавший от наводнения регион 18 октября. Об этом сообщает AMNA.

Наводнение Philippe Semanaz

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«У нас есть полная картина ущерба и возникших проблем, и мы будем решать их, как и в других случаях в стране в последние месяцы, немедленно, справедливо и быстро для всех пострадавших от наводнения», — сказал министр.

В отношении ущерба, нанесенного инфраструктуре в городах Мессолонги и Агринио, Ливанос сказал, что «муниципалитеты уже зафиксировали ущерб, а позже, в сотрудничестве с министерством внутренних дел, будут предоставлены и субсидии».