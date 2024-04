Американский штат Оклахома пострадал из-за сильных штормов, которые принесли торнадо и град размером с бейсбольный мяч, однако 11 октября не было сообщений о погибших или пострадавших, сообщает Associated Press.

В связи c воздействием опасных метеорологических явлений прогнозируется вероятность возникновения ЧС, связанных с нарушением работы систем жизнеобеспечения населения, с порывами линий связи и электропередач, затруднением движения транспорта:

Не менее шести человек погибли в результате оползней и сильных муссонных ливней в штате Уттаракханд, расположенном на севере Индии. Об этом 19 октября сообщает газета The Times of India со ссылкой на Государственное управление по борьбе с последствиями стихийных бедствий.

12:46 20.10.2021

Сильное землетрясение в Японии подняло со дна корабли времен Второй мировой войны.

Как сообщает издание The Daily Mail, на поверхности оказались 24 транспортных судна. На фотографиях, опубликованных телесетью All Nippon News, видны остатки их корпусов, которые лежат на вулканическом пепле. По данным The Daily Mail, японские корабли были захвачены американскими войсками во время боевых столкновений за Иводзиму.

Позже они были перемещены на западную часть острова и использовались в качестве волнорезов для обеспечения защиты судов союзников.