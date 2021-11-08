Природные и погодные катаклизмы продолжают сотрясать мир. У побережья греческого острова Крит 12 октября произошло землетрясение магнитудой 6,3. На испанском острове Пальма новый поток лавы из вулкана Кумбре-Вьеха заставил местные власти эвакуировать ещё 800 человек. Американский штат Оклахома пострадал из-за сильных штормов, которые принесли торнадо и град. Что касается регионов России, здесь установилась характерная для осени погода. По данным Гидрометцентра России, на большей части страны в среднем за октябрь температура воздуха выше нормы. На севере Урала и Сибири, а также в Якутии — на 4−6 ° С и более. Ниже нормы температура на Колыме, Чукотке и севере Камчатки, а также на юге европейской территории: Крым, Краснодарский и Ставропольский края, республики Северного Кавказа. Северо-Кавказский федеральный округ единственный, в котором среднемесячная температура не дотянула до нормы. Подробности о погоде и природных катаклизмах в России и мире читайте в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Климат

09:47 13.10.2021 Новый поток лавы из вулкана Кумбре-Вьеха на испанском острове Пальма заставил местные власти эвакуировать 800 человек в районе Ла-Лагуна, в Лос-Льянос-де-Аридане, из-за риска того, что лава достигнет этого популярного населенного пункта и будет угрожать домам. Об этом пишет испанское издание La Razón. Читайте также: В Испании из-за активности вулкана эвакуировали ещё 800 человек

09:49 13.10.2021 Американский штат Оклахома пострадал из-за сильных штормов, которые принесли торнадо и град размером с бейсбольный мяч, однако 11 октября не было сообщений о погибших или пострадавших, сообщает Associated Press. Читайте также: Торнадо прошелся по Оклахоме; штормы тревожат центр США

10:12 13.10.2021 Проливные дожди в провинции Шаньси на севере Китая унесли жизни 15 человек, трое числятся пропавшими без вести, сообщили официальные лица на пресс-конференции, состоявшейся 12 октября в Тайюане, передаёт газета China Daily. Читайте также: Жертвами ливней в китайской провинции Шаньси стали 15 человек

10:24 13.10.2021 Министр судоходства и островной политики Греции Яннис Плакиотакис прибыл на остров Крит, чтобы осмотреть районы, пострадавшие от землетрясения, произошедшего 12 октября. Подробности в материале: На Крите произошло землетрясение магнитудой 6,3

10:28 13.10.2021 Тайфун «Компасу», ставший 18-м в Китае за этот год, по прогнозам, принесёт сильные ветры и дожди в южные районы Китая, сообщает газета China Daily. Читайте также: Юг Китая готовится к приходу тайфуна «Компасу»

10:37 13.10.2021 В Калифорнии 12 октября ветры, повалившие деревья, раздули лесные пожары и привели к отключению электричества примерно у 21 тыс. потребителей в северных и центральных районах. Об этом сообщают местные СМИ. Читайте также: Сильный ветер раздул пожары в Калифорнии

10:38 13.10.2021 До середины следующей недели (20 октября) на Среднем Урале ожидаются последние тёплые осенние дни. В этот период синоптики не обещают существенных осадков, сообщают СМИ. Читайте также: На Среднем Урале на смену теплу придут снегопады

10:43 13.10.2021 Европейский союз готов мобилизовать международную помощь в случае необходимости после землетрясения на Крите, сообщил комиссар ЕС по кризисному управлению Янез Ленарчич. Читайте подробнее: В ЕС заявили о готовности помочь пострадавшему от землетрясения Криту

11:10 13.10.2021 Погодную ситуацию в Петербургском регионе 13 октября продолжит определять североатлантический циклон. Читайте также: Петербург находится во власти атлантического циклона

11:11 13.10.2021 Мокрый снег [Юлия Карнаева © ИА REGNUM]

11:19 13.10.2021 К концу недели, с 16 по 18 октября, Хабаровский край накроет активный циклон — на территории южных, центральных и части северных районов края прогнозируются осадки различной интенсивности в виде мокрого снега и снега, гололед, усиление ветра до 15−20 м/с. Подробности в материале: Хабаровский край накроет мощный циклон

11:38 13.10.2021 Лава из вулкана Кумбре-Вьеха на испанском острове Пальма уже затронула 656 гектаров территории. Об этом говорится в сообщении в Twitter Европейской спутниковой системы дистанционного мониторинга Земли «Коперник». Отмечается также, что в результате извержения вулкана и потоков лавы уничтожено 1458 зданий. Читайте также: В Испании уничтожено уже 1458 зданий в результате извержения вулкана

11:46 13.10.2021 В Москве 13 октября ожидается до 12 градусов тепла, сообщает центр «Фобос». Читайте также: Синоптики ожидают в Москве облачную погоду и дождь

11:46 13.10.2021 Сигнал вулканического тремора усилился, что может быть симптомом увеличения количества газа в магме вулкана Кумбре-Вьеха. Об этом сообщает испанское издание La Razón со ссылкой на национальные службы. Также, согласно отчётам служб, аэропорты Канарских островов продолжают работать, хотя авиакомпании отменяют рейсы на остров Пальма. Об этом: Аэропорты Канарских островов продолжают работать в обычном режиме

11:47 13.10.2021 В среду, 13 октября, в столице России ожидается облачная погода, местами небольшие дожди. Температура воздуха в городе составит +10… +12 °C. Об этом 13 октября сообщила ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк. Читайте также: В Москве 13 октября ожидаются небольшие дожди и до +12 °C

11:53 13.10.2021 Жителей Бурятии предупредили об ухудшении погоды. 13−14 октября ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, местами установление временного снежного покрова, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по республике. Читайте также: В Бурятии ожидаются снегопады и понижение температуры на 8 градусов

11:58 13.10.2021 В Тарбагатайский район Бурятии направлено более 15,5 млн рублей на ликвидацию последствий ЧС и оказание помощи пострадавшим от стихии. Решение было принято 13 октября. Подробности в материале: Район в Бурятии получил 15,5 млн на ликвидацию последствий ЧС

12:17 13.10.2021 Среднесибирское УГМС: 14 октября на юге Таймырского муниципального района Красноярского края ожидается очень сильный южный ветер, порывы 15−20 м/с, местами до 25 м/с, метель, днём местами сильный снег.

12:41 13.10.2021 В конце нынешней рабочей недели в Москве погода станет дождливой, и такой она будет до выходных. Об этом 13 октября заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Читайте подробнее: Вильфанд предупредил жителей Москвы о дождливой погоде на текущей неделе

12:44 13.10.2021 Осенний лист [Наталья Стрельцова © ИА REGNUM]

13:11 13.10.2021 Председатель правительства Испании Педро Санчес 13 октября отправляется на остров Пальма для наблюдения за последствиями, вызванными извержением вулкана Кумбре-Вьеха. Это уже четвертый визит президента с момента начала извержения вулкана, сообщает La Razón. Председатель правительства вместе с президентом Канарских островов Анхелем Виктором Торресом примут участие в заседании руководящего комитета Pevolca (специальный план гражданской защиты и оказания помощи в чрезвычайных ситуациях Канар, связанных с вулканическим риском) в 12:00. Читайте также: Санчес в четвертый раз после извержения вулкана отправляется на Пальму

13:27 13.10.2021 Аэропорт острова Пальма на Канарских островах работает в штатном режиме, и рейсы между островными авиакомпаниями — Binter и Canaryfly — выполняются нормально и без задержек. Об этом пишет испанское издание La Razón. При этом отмечается, что отменены шесть рейсов: три — из Мадрида и Германии, и ещё три — обратно. Подробности в материале: Аэропорт испанского острова Пальма работает в штатном режиме

13:48 13.10.2021 Обь-Иртышское УГМС: в Омской области, по предварительному прогнозу, в 2021 году температура воздуха в ноябре ожидается на 1−1,5 °С выше нормы, в восточных районах — около нормы.

13:54 13.10.2021 По данным синоптиков, декабрь в Омской области ожидается холоднее обычного.

14:01 13.10.2021 Правительство испанского острова Пальма сообщает, что 13 октября эвакуированным из-за продвижения новых потоков лавы вулкана людям, имеющим недвижимость за пределами периметра безопасности, будет разрешен доступ с юга для сбора одежды и вещей. Об этом пишет La Razón. Кроме того, фермеры в этом районе смогут орошать территории и срезать фрукты, если они договорятся со своей общиной о времени и доступе. Об этом: Эвакуированным жителям Пальмы разрешат вернуться за своими вещами

14:03 13.10.2021 В Омской области появление снега в октябре — обычное явление. Подробности в материале: Синоптики рассказали о погоде в Омской области в ноябре

14:10 13.10.2021 На острове Пальма, расположенном на Канарских островах, за минувшую ночь было зарегистрировано 20 землетрясений, одно из которых силой 3,9 балла ощущалось почти на всем острове. Об этом сообщает Сеть круглосуточного вулканического мониторинга Национального географического института. Специалисты зафиксировали за ночь в окрестностях извержения вулкана Кумбре-Вьеха в общей сложности 20 землетрясений, шесть из них — магнитудой более 3 (mbLg). Об этом: На испанском острове Пальма зафиксировали 20 землетрясений

14:44 13.10.2021 Западно-Сибирское УГМС: в Новосибирске 14 октября ночью местами ожидается небольшой дождь с мокрым снегом. Ветер юго-восточный 2−7 м/с. Температура воздуха 0,+2 С.

15:22 13.10.2021 Ростов-на-Дону. Фото с веб-камеры

15:40 13.10.2021 Туман с видимостью менее 500 метров ожидается в Башкирии. Об этом 13 октября сообщает пресс-служба МЧС РФ по региону. Сообщается, что в ночные и утренние часы 14 октября на некоторых дорогах в республике ожидается туман с видимостью менее 500 метров. Читайте также: В Башкирии ожидается сильный туман

18:19 13.10.2021 Осень [Иван Шилов © ИА REGNUM]

19:28 13.10.2021 Зимний след [Дарья Антонова © ИА REGNUM] (3)

19:44 13.10.2021 Об урагане первой категории «Памела» у Сан-Игнасио (штат Синалоа, Мексика) сообщает 13 октября мексиканская метеорологическая служба в Twitter. Подробности в материале: Ураган «Памела» достиг берегов Мексики

22:12 13.10.2021 Магадан. Фото с веб-камеры

06:48 14.10.2021 Землетрясение магнитудой 6,3 по шкале Рихтера, которое потрясло деревню Закрос на острове Крит 12 октября, не связано с землетрясением магнитудой 5,8 по шкале Рихтера около Аркалохори, которое произошло на острове две недели назад, сообщил профессор сейсмологии Эвфимиос Леккас. Подробности в материале: В Греции отрицают связь между двумя землетрясениями на Крите за две недели

06:49 14.10.2021 Греческие федеральные власти начали подготовку к суровой непогоде, которая ожидается в стране в ближайшие дни. Об этом: Греция готовится к серьезной непогоде

06:51 14.10.2021 Лидер главной оппозиционной партии Греции СИРИЗА — Прогрессивный альянс Алексис Ципрас посетил пострадавший от землетрясения остров Крит, передает AMNA 13 сентября. Ципрас направил правительству послание с просьбой ускорить необходимые процедуры, чтобы быстро решить проблемы, вызванные землетрясением 27 сентября. Подробности в материале: Оппозиция Греции требует от власти ускорить помощь жертвам землетрясения

06:55 14.10.2021 Фронт низкого давления, который приближается к Греции с запада, принесет сильную непогоду: ливни и штормы, как ожидается, обрушатся на страну с вечера 13 октября и продолжатся в следующие два дня, согласно прогнозу метеослужбы Афинской национальной обсерватории. Ожидаются град на островах и в прибрежных районах и снег на больших высотах, штормовые ветры на море, которые могут достичь 8 или 9 баллов по шкале Бофорта. Об этом: В Греции ожидаются штормы, ливни, снег и град

07:02 14.10.2021 Начиная с 15 октября в Черноземье ожидается похолодание на 5−6 градусов. Подробности в материале: Метеоролог рассказал о похолодании в Черноземье

07:56 14.10.2021 Как подчеркнули в Гидрометцентре, сезонные перемены в октябре на территории России становятся все более заметными: «В азиатской части уже давно привычным стал не только ночной, но и часто дневной минус, первые 20-градусные морозы уже отмечались в Якутии. Oсадки в виде снега уже наблюдались не только на севере и северо-востоке азиатской части страны, но и на Урале и в Сибири, а также на северо-востоке Европейской России».

07:59 14.10.2021 В четверг, 14 октября, в столице России ожидается облачная погода и дождь. Температура воздуха в городе составит +9… +11 °C. Об этом 14 октября сообщается на сайте Гидрометцентра РФ. Об этом: В Москве 14 октября ожидается дождь и до +11 °C

08:16 14.10.2021 В регионах Черноземья с пятницы, 15 октября, ожидается похолодание на 5—6 °C. Об этом 14 октября рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Об этом: Вильфанд предупредил о похолодании в Черноземье с 15 октября

08:16 14.10.2021 Специальный план гражданской защиты и оказания помощи в чрезвычайных ситуациях Канар, связанный с вулканическим риском (Pevolca), распорядился эвакуировать еще больше жилых районов после продвижения потока лавы на северо-запад острова Пальма и её приближения к периметру уже эвакуированной зоны. Об этом пишет La Razón. В частности, эвакуирована территория к югу от Камино де Ла Круз Чика на пересечении с Камино Лос Кампитос и далее по Камино Морро Кабрито до дороги LP 2. Подробности в материале: В Испании расширяют зону эвакуации в условиях извержения вулкана

08:32 14.10.2021 Люди не оценили идею управы Центрального округа города, предложившей расставить мешки с песком и совками на улицах. Представители власти предполагали, что людям будет удобно самим посыпать скользкие места на тротуарах, но якутяне негативно восприняли эту инициативу. Подробности в материале: Жителям Якутска предложили самим посыпать наледь песком

08:39 14.10.2021 Екатеринбург снова превратился в «Сайлент Хилл» — город окутали густой смог и едкий запах. В микрорайоне Солнечный уже несколько дней тлеет торфяник, жители жалуются, что из-за гари не могут дышать. В Роспотребнадзоре предупредили, что концентрация вредных веществ в воздухе превышена вдвое. Местную школу № 215 перевели на дистанционный режим, а в детскому саду попросили не приводить детей. ГИБДД ограничила движение на некоторых дорогах. Санитарные врачи советуют не выходить на улицу, не открывать окна, пить много воды. МЧС заявляет, что пожарные тушат торфяник в круглосуточном режиме. Цитата «Федерал Пресс».

08:40 14.10.2021 Алтайский край. В ближайшие дни, обещают синоптики, в регион придёт потепление. На юге региона столбик термометра может подняться до +17 °C.

08:41 14.10.2021 В России создадут пожарную спецэскадрилью. В неё войдут 22 самолёта и вертолёта, а содержаться она будет за счёт госкорпорации «Ростех». Уточняется, что эскадрилью создадут за счёт средств Фонда национального благосостояния. Её главная задача — борьба с природными и техногенными пожарами. Цитата канала «Говорит Москва».

08:42 14.10.2021 В Иркутске выпал снег. Противогололедную обработку провели на дорогах города сегодня ночью, 14 октября, сообщает мэрия. Было использовано 120 тонн песко-соляной смеси. Посыпку выполняли во всех округах города.

08:54 14.10.2021 До 20% месячной нормы осадков может выпасть в Москве 14 октября, сообщает центр погоды «Фобос». Читайте также: Москву атакуют «полчища» дождевых туч

09:11 14.10.2021 Омск. Фото с веб-камеры

09:23 14.10.2021 В результате прихода балканского циклона в четверг, 14 октября, в столице России ожидаются ливневые дожди, в результате которых может выпасть до 20% месячной нормы осадков. Об этом 14 октября рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в видеосообщении на своей странице в соцсети Facebook. Читайте также: Синоптик предупредил жителей Москвы о приходе балканского циклона

09:28 14.10.2021 Лава из вулкана Кумбре-Вьеха на острове Пальма опустошила около 90 гектаров банановых плантаций в прибрежной зоне долины Аридан, «самой дорогой на Канарских островах и в Испании» для выращивания этого фрукта. Эти данные были представлены министром сельского хозяйства, животноводства и рыболовства Канарских островов Алисией Ваноостенде на пленарном заседании регионального парламента, сообщает La Razón. Соответствующие вопросы министру задали депутаты Хонатан де Фелипе из Националистической альянса и Луис Альберто Кампос из партии Nueva Canarias. Об этом: В Испании рассказали об уничтожении 90 гектаров банановых плантаций

09:34 14.10.2021 Количество погибших в результате прохождения тайфуна «Компасу» по территории Филиппин увеличилось до 30. Об этом 14 октября сообщил на онлайн-брифинге пресс-секретарь президента республики Гарри Роке со ссылкой на данные национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий страны. Об этом: Количество погибших из-за тайфуна «Компасу» на Филиппинах выросло до 30

09:34 14.10.2021 Океанографическое судно Ángeles Alvariño Испанского океанографического института должно прибыть на Пальму вечером 17 октября, чтобы продолжить мониторинг воздействия лавы вулкана Кумбре-Вьеха на морскую среду. Об этом пишет испанское издание La Razón. Перед этим судно пройдет через Эль-Йерро, чтобы забрать приборы, которые были установлены в главном кратере подводного вулкана Тагоро в течение последних пяти месяцев, регистрируя активность благодаря геофону и гидрофону и измеряя такие параметры, как температура, проводимость, давление, мутность и рН в окружающей воде. Подробности в материале: Судно для наблюдения за падением лавы в море прибудет на Канары

10:01 14.10.2021 В северных районах Сахалина 15 октября ожидаются сильные дожди с порывами ветра до 22 м/с. Об этом: На севере Сахалина ожидаются сильные дожди

10:13 14.10.2021 Два участка трассы Екатеринбург — Шадринск — Курган перекрыли из-за смога. В регионе тлеют торфяники. Погодные условия также стали причиной перевода школы № 215 в микрорайоне Солнечном на дистанционный формат обучения. Власти региона просят не находиться долго на улице, не открывать пока окна, больше пить воды, промывать глаза, нос и горло. «Скоро станет легче», — написал в своём инстаграме глава региона Евгений Куйвашев.

10:26 14.10.2021 Горы пепла покрыли улицы деревни Ла-Манча на испанском острове Пальма, где уже несколько недель извергается вулкан Кумбре-Вьеха. Число эвакуированных жителей с острова достигло 6800 человек. По последним данным, лава уничтожила 656 гектаров земли и 1458 зданий.

10:56 14.10.2021 15 октября местами по Забайкальскому краю ожидается очень сильный ветер, 25 м/с и более — Гидрометцентр.

11:08 14.10.2021 Проливка торфяника в Екатеринбурге продолжается круглосуточно. Задействовано 73 человека и 16 единиц техники. Для подачи воды к очагам тления задействована пожарная насосная станция, обеспечивающая бесперебойное снабжение водой, проложены 5 магистральных линий, а для закачки воды вглубь торфяных пластов используются специальные торфяные стволы. Цитата МЧС РФ.

11:37 14.10.2021 Гидрометцентр: 14 октября на юге Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края ожидается южный ветер, порывы 20−25 м/с, метель.

11:41 14.10.2021 В Иркутской области 14 октября выпал снег, на дорогах образовалась гололедица. Читайте также: В Приангарье пришла «зима»

11:45 14.10.2021 На острове Пальма вулкан продолжает плавить дома. Огненные стены лавы расползаются по острову. А собакам, которые попали в лавовую ловушку (но пока в безопасности), сбрасывают еду и воду с дронов. Цитата из видео.

12:25 14.10.2021 По данным Обь-Иртышского УГМС, самая холодная зима на территории Омской области была в 1968—1969 годах — со средней температурой воздуха в Омске — 21,3 °С.

12:44 14.10.2021 Западно-Сибирское УГМС: в Новосибирске 15 октября метеоусловия будут способствовать накоплению вредных примесей в атмосфере. Общий уровень загрязнения атмосферы города ожидается пониженный, в отдельных районах ожидается повышенное содержание взвешенных веществ (пыль).

13:19 14.10.2021 Как сообщили 14 октября в Авиалесоохране, за прошедшие сутки в России ликвидировали 17 лесных пожаров на пройденной огнём площади 175 га. Лесные пожары ликвидированы в Башкирии, Пензенской, Самарской, Курганской, Свердловской, Челябинской областях, Забайкальском крае, Еврейской автономной области.

13:55 14.10.2021 По состоянию на 00:00 (мск) на территории Российской Федерации действовало 20 лесных пожаров на пройденной огнём площади 811 га, по которым проводились работы по активному тушению (Авиалесоохрана).

14:10 14.10.2021 По словам сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, первый мозаичный снег ожидается в Москве 19 октября, однако он не сформирует снежного покрова. По его словам, 20 октября возможна гололедица. Но это не стоит расценивать как наступление метеорологической зимы, которая придёт в начале второй декады декабря, сообщил Тишковец РИА Новости.

14:15 14.10.2021 Осень. Анна Рыжкова © ИА REGNUM

14:19 14.10.2021 Президент Канарских островов Анхель Виктор Торрес подчеркнул важность науки в предотвращении последствий извержения вулкана Кумбре-Вьеха и принятии решений для спасения жизней. Об этом он заявил в ответ на вопрос представителя региональной парламентской фракции Grupo Sí Podemos Canarias Мануэля Марреро касательно оценки и признания вклада науки в изучение нынешнего процесса извержения вулкана на Пальме, сообщает La Razón. Он признал, что мониторинг вулкана на острове Пальма является капитальным, чтобы гарантировать, что ущерб будет как можно меньше. Подробности в материале: В Испании заявили о вкладе науки в борьбу с извержением вулкана на Пальме

14:41 14.10.2021 Первый снег в Москве ожидается 19 октября, однако при этом снежный покров не сформируется и в ночь на 20 октября ожидается гололедица. Об этом 14 октября сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец на своей странице в соцсети Facebook. Читайте подробнее: Синоптик рассказал, когда в Москве выпадет первый снег

15:03 14.10.2021 Из-за сильного ветра в Москве и Московской области объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности, сообщает 14 октября сайт Гидрометцентра России. Период предупреждения будет действовать с 20:00 14 октября в течение двух суток — до 20:00 16 октября. Ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду. Читайте подробнее: «Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за ветра

15:20 14.10.2021 В Якутии проходит операция «Отопление». Источник: 14.mchs.gov.ru

15:40 14.10.2021 В крае Квемо-Картли на юге Грузии, возле границы с Арменией 14 октября произошло землетрясение магнитудой 3,0. Об этом сообщает пресс-служба Национального центра сейсмического мониторинга Грузии. Об этом: На юге Грузии произошло землетрясение

16:10 14.10.2021 Приоритетом правительства Греции является защита человеческой жизни и безопасность инфраструктуры, как частной, так и государственной, а именно защита частного и общественного богатства, заявил пресс-секретарь правительства Янис Эконому на брифинге 14 октября. Эконому обсуждал захватывающий страну фронт низкого атмосферного давления. Явление получило название «Баллос» и несет с собой снег, град, ливни и штормы. Читайте подробнее: Жителей Греции предупредили о полной готовности всех сил гражданской защиты

16:14 14.10.2021 Ялта. Приморский пляж. Александр Полегенько © ИА REGNUM

16:43 14.10.2021 Первый снег в Санкт-Петербурге ожидается через неделю, в двадцатых числах октября, сообщил 14 октября ИА REGNUM главный синоптик Северной столицы Александр Колесов. Об этом: Первый снег в Петербурге ожидается в третьей декаде октября

17:20 14.10.2021 Мнение экспертов. Из-за парникового эффекта климат планеты будет вести себя, «как спортсмен на стероидах»: каждый следующий температурный рекорд будет превосходить предыдущий, а частота и повторяемость климатических аномалий станет кратно нарастать — Институт атмосферных и климатических наук в Цюрихе (Швейцария). Как отмечает «Российская газета», «многодневные периоды аномальной жары, когда предыдущий рекорд температуры превышается на 5 градусов или более, в горизонте до 2050 года могут и будут возникать от 2 до 7 раз чаще, чем это фиксировалось в предыдущие тридцать лет наблюдений. А дальше — больше: в период с 2051 по 2080-е годы такая вероятность вырастает на порядок — до 20 и более раз».

18:52 14.10.2021 Сочи. Фото с веб-камеры

21:04 14.10.2021 Спасатели у берегов острова Пальма. Испания. © twitter @guardiacivil.

22:08 14.10.2021 Спасатели у острова Пальма. Испания. © twitter @guardiacivil

05:31 15.10.2021 Студент, замдиректора некоммерческой организации и три чиновника получат от президента России Владимира Путина почётные грамоты за борьбу с огнём в лесах Якутии. Подробности в материале: Путин наградил пятерых жителей Якутии за тушение лесных пожаров

05:32 15.10.2021 Тушение природного пожара в Якутии. 14.mchs.gov.ru

06:26 15.10.2021 В результате нашествия торнадо на восточное побережье Австралии пострадал ряд городов штата Новый Южный Уэльс, сообщила служба спасения региона. Читайте также: Торнадо прошелся по восточному побережью Австралии

06:26 15.10.2021 Землетрясение магнитудой 6,6 произошло у берегов Соломоновых островов, сообщает Геологическая служба США. Читайте также: Мощное землетрясение произошло у берегов Соломоновых островов

06:32 15.10.2021 Вулкан Кумбре-Вьеха изверг океанические отложения, которые появились еще до создания острова Пальма, а это было более двух миллионов лет назад. Об этом заявил вулканолог Национального исследовательского совета Испании Висенте Солер, сообщает EFE. Организация разместила видео, в котором Солер показывает образец, взятый его коллегой в районе, близком к эруптивному центру, который, в отсутствие лабораторной проверки, он склонен классифицировать как доостровной океанический осадок, который при извержении подводного вулкана Тагоро на Эль-Йерро назывался рестинголитом. Об этом: В Испании рассказали о возрасте отложений в вулкане Кумбре-Вьеха

06:36 15.10.2021 Площадь посевов, уничтоженных лавой вулкана Кумбре-Вьеха, в настоящее время превышает 179 гектаров. Об этом пишет испанское издание La Razón. Отмечается, что из этого числа 92,97 га занимают банановые деревья, 50,17 га — виноградники, 12,21 га — деревья авокадо и другие культуры. Об этом: Лава в Испании уничтожила 179 гектаров посевов и 45 километров дорог

06:43 15.10.2021 Танкер Tomasso S, взятый в аренду у министерства экологического перехода и демографических проблем Испании и имеющий вместимость 7500 кубических метров, пришвартовался в порту Тасакорте на острове Пальма. Об этом пишет испанское издание La Razón. Цель использования танкера, а также двух портативных опреснительных установок, устанавливаемых в Пуэрто-Наос, — обеспечить водой для орошения возделываемые территории, в основном банановые плантации, которые остались без водоснабжения, когда лава вулкана Кумбре-Вьеха разорвала трубопровод, снабжавший их водой. Подробности в материале: Танкер Tomasso S прибыл на Пальму для орошения плантаций

06:51 15.10.2021 Деформация на станции, расположенной ближе всего к эруптивному центру (LP-03) вулкана Кумбре-Вьеха, увеличилась более чем на пять сантиметров, а на остальных станциях значительной динамики не наблюдается. Об этом заявила представитель научного комитета Pevolca Мария Хосе Бланко, сообщает La Razón. Она подчеркнула тот факт, что эта деформация затронула только одну станцию, в районе Хедей в Лас-Манчас, а не соседние станции. По этой причине находящимся в этом районе аварийным службам и службам безопасности, а также ученым рекомендовано обращать внимание на любые изменения на поверхности. Читайте также: В Испании рассказали о деформации грунта из-за извержения вулкана

06:51 15.10.2021 В Хабаровском крае из-за снежного циклона утром 15 октября в превентивных целях ввели ограничение для движения пассажирского транспорта на автодороге Комсомольск-на-Амуре — посёлок Солнечный. Читайте также: В Хабаровском крае ввели временное ограничение для движения транспорта

07:28 15.10.2021 Наводнение, вызванное ураганом «Памела», затронуло тысячи людей на северо-западе Мексики. Читайте также: Под удар урагана «Памела» попали тысячи людей на северо-западе Мексики

08:04 15.10.2021 Экстренное предупреждение в связи с сильным дождем и ветром до 15 м/с в столице России 15 октября выпустило ГУ МЧС РФ по городу Москве. Подробности в материале: МЧС предупредило жителей Москвы о дожде и сильном ветре 15 октября

08:31 15.10.2021 В воскресенье, 17 октября, на севере Сахалина ожидаются сильные осадки (15−29 мм за 12 часов), местами очень сильные осадки (30 мм и более за 12 часов), а также отложение мокрого снега, сообщили в Гидрометцентре России. Днём 17 октября в регионе ожидается ветер скоростью 25−30 м/с, местами на побережьях порывы будут достигать 33−35 м/с. Ветер такой силы считается ураганным.

09:03 15.10.2021 Ненастье в Москве пойдёт на убыль после утреннего дождя, сообщает 15 октября центр погоды «Фобос». Об этом: Синоптики пообещали москвичам ослабление ненастья

09:13 15.10.2021 В Москве за прошедшие сутки выпало 32% месячной нормы осадков, сообщил 15 октября ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Читайте подробнее: Почти треть месячной нормы осадков выпала в Москве за сутки

09:24 15.10.2021 Наступающий с запада циклон «Герольд» принесёт дожди и ветер в Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Об этом: Западный «Герольд» принесёт дожди в Петербург

09:25 15.10.2021 В пятницу, 15 октября, в столице России ожидается облачная с прояснениями погода и небольшой дождь. Температура воздуха в городе составит +7…+9 °С. Об этом 15 октября сообщается на сайте Гидрометцентра РФ. Читайте также: В Москве 15 октября ожидается дождь и до +9 °С

09:27 15.10.2021 Осень в Подмосковье. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

09:30 15.10.2021 Подземные толчки магнитудой 3,5 зафиксировали в акватории Кроноцкого залива в Камчатском крае, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России. Читайте также: На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 3,5

09:51 15.10.2021 В Бурятии в выходные синоптики прогнозируют морозную погоду, местами пройдут осадки в виде мокрого снега и снега. Так, ночью 16 октября температура местами опустится до 14−19 градусов мороза, ветер усилится до 15−18 метров в секунду. Подробности в материале: В Бурятии ожидаются морозы до — 19 градусов

10:09 15.10.2021 В Дальневосточном федеральном округе определены населенные пункты с приоритетными объектами строительства и реконструкции на 2022−2024 годы для защиты населения и территорий от наводнений и паводков. Как сообщает пресс-служба правительства Забайкалья, региону на реализацию этих мероприятий будет выделено финансирование. Его получат четыре населенных пункта в Забайкальском крае — Малета, Чернышевск, Шилка и Чита. Читайте также: Забайкалью предстоит защитить от наводнений почти 400 тысяч человек

11:04 15.10.2021 За ночь в Москве выпало почти 30% месячной нормы осадков. Прирост составил 17 мм при норме в 59 мм. По прогнозу синоптиков, дождь полностью прекратится к полудню 15 октября. Облачная и дождливая погода сохранится в столичном регионе до конца недели, а в ночь на вторник может выпасть первый снег.

11:27 15.10.2021 На испанском острове Пальма в муниципалитете Мазо 15 октября вновь было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,5, самое крупное с момента начала извержения вулкана Кумбре-Вьеха. Об этом пишет La Razón со ссылкой на данные Национального географического института. Отмечается, что это землетрясение, расположенное на глубине 36 километров и зарегистрированное в 7:02 по местному времени, имеет такую же магнитуду, как и другое, зарегистрированное 16 октября в том же районе и на такой же глубине. Оба они ощущались с большей или меньшей силой практически на всем острове Пальма. Подробности в материале: На испанском острове Пальма вновь зафиксировали сильное землетрясение

12:43 15.10.2021 Благодаря обширному и мощному атлантическому циклону в предстоящие выходные, 16−17 октября, в большинстве регионов средней полосы ожидается изменчивая, но пока ещё тёплая погода с небольшими кратковременными дождями, сообщает Центр Погоды «Фобос». В Москве облачно с прояснениями, 16 октября возможен кратковременный дождь, немного похолодает, в субботу +9… +11°, в воскресенье +7… +9°. В Санкт-Петербурге облачно, временами дождь, днём +8… +10°.

12:43 15.10.2021 Осенний лес. Анна Рыжкова © ИА REGNUM

12:52 15.10.2021 Все государственные учреждения в крупнейшем регионе Греции, Аттике, закрыты 15 октября по причине тяжелых погодных условий. Соответствующее заявление сделал министр по вопросам изменения климата и гражданской защиты Христос Стилианидис на брифинге. Подробности в материале: Госучреждения в центре Греции закрыты из-за непогоды

12:56 15.10.2021 Режим «чёрного неба» (неблагоприятных метеоусловий) объявлен в Красноярске. Читайте также: В Красноярске объявлен режим «чёрного неба»

13:03 15.10.2021 Лаганский район Калмыкии с 14 октября окутан дымом из-за тления камыша. Запах гари распространился в административном центре Лаганского района и других населённых пунктах. Читайте подробнее: Запахом гари окутан Лаганский район Калмыкии из-за тления камыша

13:03 15.10.2021 Дорожные службы Ленинградской области готовятся к встрече непогоды. В выходные дни в регионе возможно выпадение мокрого снега и дождя. Об этом: Дорожники Ленобласти готовятся к дождям со снежной крупой

13:20 15.10.2021 Атлантический циклон принесёт на Русский Север дожди, будет ветрено, в ночные часы воздухе местами появятся снежинки. В Мурманске в субботу +3…+5°, в воскресенье +1…+3°. В Архангельске в субботу +4…+6°, в воскресенье +2…+4°. В Нарьян-Маре +2…+4°, в Сыктывкаре +4…+6°. Об этом сообщил Центр погоды «Фобос».

13:21 15.10.2021 15 октября в ряде регионов Испании ожидается ухудшение погодных условий, а вместе с ними и качества воздуха. Об этом пишет испанское издание La Razón. Читайте также: В Испании не исключили ухудшения качества воздуха из-за вулкана

13:47 15.10.2021 Синоптики прогнозируют на ближайшие выходные, 16 и 17 октября, в Иркутской области переменную облачность, в северных районах снег и ветер до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем прогреется до +5, +10°C, ночью похолодает до -10°С.

14:09 15.10.2021 Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу выпустило 15 октября штормовое предупреждение в связи с ожидающимся сильным ветром. Об этом: В Петербурге ожидается сильный ветер

15:05 15.10.2021 В Татарии в предстоящие выходные дни, 16−17 октября, из-за близости атмосферных фронтов местами возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью будет понижаться до 0… +5 градусов, днем ожидается не выше +13. Читайте подробнее: В Татарии обещают дождливую погоду

15:22 15.10.2021 В парке [Наталья Стрельцова © ИА REGNUM]

15:41 15.10.2021 16−17 октября в Приморском крае дождь, снег, ветер ночью17 октября до 22 м/с (16 октября во Владивостоке до 26 м/с).

15:41 15.10.2021 16 октября в Краснодарском крае в районе Новороссийска ветер до 23 м/с.

15:42 15.10.2021 16−18 октября на побережье Магаданской области ветер до 22 м/с (18 октября на востоке Ольского городского округа 25−30 м/с).

15:42 15.10.2021 В Хабаровском крае 16−17 октября сильные осадки (мокрый снег, дождь), гололедные явления, ветер до 22 м/с.

15:43 15.10.2021 16−18 октября в Камчатском крае снег, мокрый снег, дождь (18 октября сильные осадки), ветер в прибрежных районах 25−30 м/с, на дорогах гололедица.

15:43 15.10.2021 Первый снег. Анна Рыжкова © ИА REGNUM

15:44 15.10.2021 На Курильских островах 16−17 октября сильный дождь, ветер16 октября 25−30 м/с, 17−18 октября20−25 м/с.

15:44 15.10.2021 Высокая пожарная опасность 16−18 октября в Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях, Калмыкии, на западе Оренбургской и Новосибирской областей, в Курганской области.

16:32 15.10.2021 17 октября на юге Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района сильные осадки (мокрый снег, снег), метель, ветер 15−20 м/с.

16:33 15.10.2021 17−18 октября. В Краснодарском крае сильный дождь, 17 октября в районе Анапа — Геленджик ветер до 20 м/с.

16:33 15.10.2021 На востоке Чукотского автономного округа 17−18 октября снег, метель, ветер 18−23 м/с.

16:34 15.10.2021 Размытая дорога. Осень. Ольга Зенькович © REGNUM

16:34 15.10.2021 На Сахалине 17 октября сильные и очень сильные осадки (мокрый снег, дождь), отложение мокрого снега, ветер 25−30 м/с (на побережье ураган 33−35 м/с); 18 октября сильный снег, метель, ветер 27−32 м/с.

17:20 15.10.2021 Сильные снегопады, прошедшие накануне в северных и северо-западных регионах Болгарии, фактически парализовали автомобильное движение на нескольких основных горных магистралях страны, передаёт 15 октября болгарское телевидение. Об этом: Сильные снегопады парализовали автомобильное движение в горах Болгарии

17:45 15.10.2021 Заморозки. Анна Рыжкова © ИА REGNUM

18:24 15.10.2021 18 октября в Адыгее и в отдельных районах Северо-Кавказского федерального округа (кроме Дагестана) сильный дождь.

18:24 15.10.2021 16 октября. Ночью облачно с прояснениями, по области местами небольшой дождь, температура в Москве 5…7°, по области 2…7°, ветер юго-западный 7−12 м/с. Днем облачно, небольшой, местами умеренный дождь, температура в Москве 8…10°, по области 6…11°, ветер юго-западный 5−10 м/с, местами с порывами до 15 м/с.

18:25 15.10.2021 17 октября. Облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, температура в Москве 2…4°, по области −1…−4°. Днем по области местами небольшой дождь, температура в Москве 8…10°, по области 6…11°. Ветер юго-западный 5−10 м/с, местами с порывами до 15 м/с.

18:25 15.10.2021 Тучи над Москвой 15 октября. Скриншот с веб-камеры

18:27 15.10.2021 По данным Гидрометцентра России на 15 октября, повышение уровня воды (на 20 см) из-за нагонов наблюдалось на устьевом участке р. Неман у г. Советск (Калининградская область).

18:28 15.10.2021 Рост уровня воды (на 30−47 см) наблюдался на Печоре у д. Якша и д. Мутный Материк (Коми), р. Лусянка у д. Черники, р. Лама у с. Егорье (Московская область).

18:28 15.10.2021 Повышение уровня воды (на 42 см) отмечалось на Колыме у п. Усть-Среднекан (Магаданская область) из-за увеличенных сбросов Усть-Среднеканской ГЭС.

18:29 15.10.2021 Продолжалось развитие ледовых явлений и установление ледостава местами на реках Ямало-Ненецкого АО, Красноярского края, Иркутской области, Якутии, Чукотского АО.

18:30 15.10.2021 Гидрометцентр России

18:46 15.10.2021 Прокуратура греческой столицы Афины расследует причину, по которой городской автобус в районе прибрежного шоссе Фалиро погрузился в паводковые воды во время проливного дождя 14 октября. Об этом: В Греции расследуют причину попадания автобуса в водную ловушку

19:16 15.10.2021 Температура воды на курортах 15 октября: в районе Ейска — 8°, Бердянска — 10°, Калининграда, Одессы и Евпатории — 13°, Феодосии 3 14°, Анапы и Ялты — 17°, Алушты — 18°, Геленджика и Туапсе — 19°, Сочи — 20°.

20:22 15.10.2021 На территории поселка с. Сергей-Поле Лазаревского района город Сочи произошла чрезвычайная ситуация, вызванная подвижкой грунта. 23.mchs.gov.ru

21:17 15.10.2021 16 октября в Саратовской области сильный дождь.

21:18 15.10.2021 17 октября в Адыгее сильный дождь.

22:02 15.10.2021 Омск. Фото с веб-камеры

22:02 15.10.2021 16 октября в Мурманской области сильные осадки (мокрый снег, дождь), на побережье ветер 18−23 м/с.

22:03 15.10.2021 17 октября на севере Сахалина ожидаются сильные (15−29 мм за 12 часов), местами очень сильные осадки (30 мм и более за 12 часов), отложение мокрого снега; днем 17 октября ожидается ветер 25−30 м/с, местами на побережьях порывы 33−35 м/с (ураган).

22:04 15.10.2021 Первый снег. Дарья Антонова © ИА REGNUM

22:05 15.10.2021 В связи c воздействием опасных метеорологических явлений прогнозируется вероятность возникновения ЧС, связанных с нарушением работы систем жизнеобеспечения населения, с порывами линий связи и электропередач, затруднением движения транспорта: в ДФО на территории северной части о. Сахалин (сильные осадки, местами очень сильные, отложение мокрого снега, усиление ветра порывами 25−30 м/с, местами на побережьях порывы 33−35 м/с); южной части о. Сахалин (усиление ветра порывами 27−32 м/с).

22:05 15.10.2021 Оперативный прогноз возможных ЧС на 16 октября 2021 года на территории РФ обусловливается прохождением 5-ти циклонов, 3-х антициклонов и действием атмосферных фронтов, сообщает МЧС России.

22:39 15.10.2021 В связи с воздействием неблагоприятных метеорологических явлений, прогнозируется вероятность возникновения происшествий, связанных с нарушением работы систем жизнеобеспечения населения, с порывами линий связи и электропередач, затруднением движения транспорта: в ДФО на территории Хабаровского края (снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, гололёдные явления, на побережье Татарского пролива усиление ветра порывами до 15−22 м/с); в СЗФО на территории Республики Карелия (усиление ветра порывами до 17 м/с); Новгородской, Ленинградской областей, г. Санкт-Петербурга (усиление ветра порывами до 15−20 м/с).

22:39 15.10.2021 Осенняя прогулка [Юлия Карнаева © ИА REGNUM]

22:40 15.10.2021 Существует вероятность активизации обвально-осыпных процессов, сход оползней, сход селей, просадка грунта в горных и предгорных районах: Северо-Кавказского ФО: Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия, Северная Осетия, Чечня, Дагестан; Южного ФО: Адыгея, Краснодарский край, Республика Крым, г. Севастополь.

22:41 15.10.2021 Существует вероятность лавинной опасности в горных районах Сибирского ФО (Красноярский край, республики Алтай, Хакасия, Тыва, Иркутская и Кемеровская области).

22:55 15.10.2021 Первый снег. Дарья Антонова © ИА REGNUM.

07:25 16.10.2021 16−17 октября в Алтайском крае будет по-осеннему тепло и без осадков. Так, субботний день в регионе будет теплым и солнечным. Столбики термометров покажут +6,+11 градусов, в южных районах воздух прогреется до +16. В краевой столице будет +9,+11 градусов. Осадков по краю не ожидают. Ветер подует с северо-востока со скоростью 2−7 м/с. В воскресенье ночью похолодает до — 4 градусов.

09:13 16.10.2021 Наиболее вероятная причина пожара на торфяниках под Екатеринбургом — поджог. Об этом заявили в МЧС. Там добавили, что сейчас проводится экспертиза, итоги которой передадут следствию.

09:47 16.10.2021 В Туве произошло землетрясение. Эпицентр находился неподалеку от города Ак-Довурак.

10:22 16.10.2021 Первый снег в Московском регионе выпадет 19 октября. Однако снегопада и установления снежного покрова ожидать не стоит, рассказала главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова. «Уже есть вероятность, что выпадет мокрый снег при положительной температуре, а при отрицательной температуре — снег. Это, конечно, небольшие осадки. Речь о снегопадах не идёт», — сообщила синоптик. По словам Макаровой, снег возможен в утренние часы и ночью 19 октября, так как ночная температура будет отрицательной. Ожидается, что столбик термометра в тёмное время суток будет опускаться до — 2−4 градусов с 19 на 20 октября 2021 года Цитата канала «Говорит Москва».

10:32 16.10.2021 Гидрометцентр: Ноябрь на территории Приангарья ожидается холоднее обычного. Осадков на севере региона ожидается меньше, а в южных районах больше нормы.

11:15 16.10.2021 В Краснодарском крае 16 октября воздух прогреется до +21°. Об этом рассказали в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. На Кубани ожидается переменная облачность, без осадков, местами в регионе возможен туман. Ветер восточный 4−9 м/с. Температура на Азовском побережье 13−18°, а на Черноморском термометры покажут 19−24°.

11:36 16.10.2021 В Свердловской области на территории микрорайона Солнечный введен режим чрезвычайной ситуации локального характера. Тушение очагов тления продолжается. За сутки ликвидировано 5 очагов торфяного пожара, продолжают действовать 27 очагов, дополнительно проложены 5 магистральных линий для подачи воды. В тушении принимают участие 156 человек и 44 единицы техники. [[[video-0]]] МЧС РФ.

13:50 16.10.2021 Больших холодов в октябре в Казани не ожидается. До 17 октября в республике преобладают южные потоки. Температурный фон выше климатической нормы на 4 градуса, отметил профессор Юрий Переведенцев. Но начиная со вторника, 19 октября, грядет очень заметное понижение температуры. Но больших осадков не ожидается. По норме в октябре должно выпасть 50 мм осадков, а их, по мнению Переведенцева, почти нет. Именно поэтому октябрь в этом году оказался сухим месяцем, в отличие от сентября. Тем не менее температурный фон все равно выше на 3−4 градуса, отметил профессор. «Среднесуточная температура в конце месяца должна быть равна нулю градусов. При такой температуре может выпасть первый снег по климатическим меркам. Для этого должно быть холодно, а у нас в ближайшую неделю и даже декаду, больших холодов не ожидается», — подчеркнул метеоролог.

14:42 16.10.2021 Кадры с индонезийского острова Бали, где произошло землетрясение магнитудой 4,8. По данным властей, известно о трёх погибших, ещё восемь человек ранены. Землетрясение было зарегистрировано в 40 км от крупного города Денпасар, население которого составляет около 900 тыс. человек. Подземные толчки спровоцировали оползень. [[[video-1]]] Цитата канала RT.

14:50 16.10.2021 В ноябре погода в Иркутской области будет холоднее обычного. Об этом сегодня, 16 октября, информирует официальный портал Иркутской области со ссылкой на заместителя начальника Гидрометцентра ФГБУ «Иркутское УГМС» Юлию Янькову. Периоды с существенным понижением температуры наиболее вероятны в четвертой и пятой пятидневках месяца: ночью до −20…−30°, днем до −14…−21°, в северных районах местами ночью до 35 мороза.

16:17 16.10.2021 В Новосибирске ночью 17 октября ожидается без осадков, ветер юго-восточный 2−7 м/с, температура воздуха −2…−4 °C. Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра. Об этом: В Новосибирской области ожидается от — 7 °C до +12 °C

16:28 16.10.2021 В Кемеровской области завтра, 17 октября, ожидается небольшая облачность, преимущественно без осадков, в отдельных районах дым, дымки, туманы. Об этом сообщил региональный гидрометцентр. Читайте подробнее: В Кузбассе потеплеет до +15°C

07:00 17.10.2021 Природный пожар. Якутия. 14.mchs.gov.ru.

07:02 17.10.2021 Сегодня, 17 октября, дневная температура воздуха в Алтайском крае составит +7…+12, местами по югу до +18 градусов. Этот день пройдет без существенных осадков, однако утром местами возможен туман. Южный ветер подует со скоростью 2−7 м/с, с порывами до 12 м/с, передает региональный Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

07:42 17.10.2021 Вылет нескольких самолетов из красноярского аэропорта задерживается из-за тумана. В Новосибирске, судя по онлайн-табло, задерживается прилет порядка 10 рейсов.

07:45 17.10.2021 Красноярск. Из-за тумана пассажиры не могут вылететь в Северо-Енисейск, Иркутск, Норильск, Сочи и Новосибирск. «Есть задержка на срок до трех часов. Транспортная прокуратура контролирует ситуацию, следит за соблюдением прав пассажиров», — сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

08:10 17.10.2021 В Забайкальском крае к 17 октября дорожная обстановка значительно осложнилась из-за выпавшего снега. Как сообщает телеграм-канал мэрии Читы, к очистке улиц города приступило муниципальное предприятие «ДМРСУ». Всего работает девять единиц техники. «На Молоковский тракт выставлены две автощётки и автомобиль-пескотряс. В центральной части города работают три автощётки и один трактор со щеткой. В районе Соснового бора с помощью автомобиля КамАЗ ведётся обработка улиц противогололёдным материалом (рассолом)», — отметили в мэрии города. [[[video-2]]] Читайте подробнее: Забайкалье борется со снегом

09:29 17.10.2021 Краснодар сегодня утром накрыло туманом, смешавшимся со смогом.

09:30 17.10.2021 На Черноморском побережье синоптики прогнозируют переменную облачность. Преимущественно без осадков, но во второй половине дня местами пройдет небольшой дождь, а также гроза. Столбики термометров днем поднимутся до 17−22 градусов.

10:04 17.10.2021 Мощный циклон на Сахалине повалил деревья, оборвал провода и сорвал крыши с домов. Под обломками крыши в Александровске-Сахалинском погиб один человек, ещё один в больнице. СК начал проверку. Губернатор области Валерий Лимаренко поручил оказать помощь семьям погибшего и пострадавшего. Последствия урагана сейчас устраняют спасатели и коммунальщики. [[[video-3]]] Цитата RT.

10:23 17.10.2021 В районе торфяного пожара в Свердловской области будет сформирован дополнительный искусственный водоем. Накануне, 16 октября, силы участников тушения пожара направлены на снятие поверхностного торфяного слоя в границах тления и формирование искусственного водоема поблизости от места пожара, куда будут сливать воду поливомоечные машины. Для того, чтобы закольцевать пожар, проводится опашка. Проливка пожара производится в непрерывном режиме. Для мониторинга используются беспилотники. Цитата МЧС РФ.

10:28 17.10.2021 Первый снег в Европейской России может выпасть уже 19 октября. «После выходных температура в центральных регионах страны и в Москве значительно упадет. Уже во вторник вероятны снежинки. Это мокрый снег. Он, конечно, будет таять», — рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

11:32 17.10.2021 Патриарх Кирилл не может приземлиться в Орле из-за тумана. Он должен принять участие в освящении местного храма Казанской иконы Божией Матери.

13:32 17.10.2021 Резкие перепады температур от ночных заморозков и снега до плюс 14 в выходные ожидаются в Москве на следующей неделе — синоптик «Фобос» в интервью РИА Новости.

13:55 17.10.2021 Центральную Россию на следующей неделе ждет «погодная лихорадка». «В считанные дни природа стремительно будет перебрасывать нас то в климатическое будущее начала ноября, то на месяц назад — в метеорологическое прошлое финала сентября», — сказал метеоролог центра «Фобос» Евгений Тишковец. Он подчеркнул, что в начале недели в московском регионе будут заморозки, а к выходным потеплеет до +14 градусов.

13:56 17.10.2021 В Якутии проходит операция «Отопление». Провели рофилактические рейды в г. Олекминск. 14.mchs.gov.ru.

13:58 17.10.2021 Работа на месте тлеющего торфяника в г. Екатеринбурге продолжается в круглосуточном режиме. За прошедшие сутки, 16 октября, ликвидировано 10 очагов торфяного пожара, продолжают действовать 17 очагов. Проведена опашка периметра пожара длиной 1,5 км, общая ее протяженность составляет 5,5 км. Создан еще один участок по бесперебойному обеспечению водой. За сутки сформирован искусственный водоем. Увеличена группировка сил и средств, в настоящее время на месте пожара работают 292 человека, 50 единиц техники. МЧС РФ.

14:00 17.10.2021 Порывы до 35 м/с: синоптики предупредили о сильном ветре завтра на Курильских островах. В региональном управлении МЧС жителям посоветовали не выезжать без особой необходимости из населённых пунктов, остерегаться обрыва проводов и падения деревьев и конструкций.

14:00 17.10.2021 Напомним, Сахалинская область 17 октября находится под действием сильного циклона. В Александровске-Сахалинском ветер сорвал крышу дома: погибли два человека. Возбуждено уголовное дело.

18:45 17.10.2021 В центральных регионах России на следующей неделе ожидается «погодная лихорадка» — температура будет постоянно меняться от +6 до +14 градусов, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Читайте также: Жителей Москвы предупредили о «погодной лихорадке»

02:38 18.10.2021 На Сахалине в результате обрушения кровли с жилого дома погибли два человека. ЧП произошло 17 октября в городе Александровск-Сахалинский. Об этом: На Сахалине сорванная с дома ветром кровля убила двух человек

02:56 18.10.2021 На Сахалине сильный ветер 17 октября сорвал кровли с девяти зданий. Нарушено энергоснабжение в Охинском и Александровск-Сахалинском районе. Читайте подробнее: На Сахалине сильный ветер с девяти зданий сорвал кровли

03:26 18.10.2021 На Сахалине на утро 18 октября полностью обесточены из-за непогоды 18 населённых пунктов. Об этом: На Сахалине из-за непогоды без электричества остались 18 населённых пунктов

04:53 18.10.2021 На утро 18 октября на Сахалине без электроснабжения из-за прошедшего сильного циклона оставались 10 тыс. человек, в основном это жители Александровск-Сахалинского и Тымовского районов. Об этом: На Сахалине без электроснабжения после циклона остаются 10 тыс. человек

05:50 18.10.2021 В Александровск-Сахалинский район, который оказался обесточен после сильного циклона, 18 октября направлен вертолёт МЧС. Читайте подробнее: В обесточенный от электричества район Сахалина направили вертолёт МЧС

07:01 18.10.2021 В Хабаровском крае ликвидируют последствия циклона, который обрушился в минувшие выходные, 16−17 октября. Читайте также: В Хабаровском крае четыре села остались без электричества после циклона

07:02 18.10.2021 Уже завтра в Москве обещают первый снег: «Дожди, гололедица, неожиданный всплеск тепла и сразу арктический холод. И все это за неделю».

07:02 18.10.2021 Метель. Дарья Драй © ИА REGNUM.

08:05 18.10.2021 В Сочи предупредили о возможности образования смерчей над морем, спасатели рекомендуют временно отказаться от отдыха у воды.

08:13 18.10.2021 Землетрясение произошло в Туве 18 октября. Интенсивность в эпицентре достигла 5,6 балла.

09:01 18.10.2021 В Татарии 18 октября ожидается умеренный дождь. Дневная температура составит до 12 градусов тепла. Во вторник местами дождь сохранится. Днём будет до +10, ночью до 2−7 градусов тепла. К 20 октября также обещают дождь, местами с мокрым снегом. Ночью похолодает до — 3 градусов, днем воздух прогреется только до 3−8 градусов тепла.

09:07 18.10.2021 Наводнение в Индии унесло жизни минимум восьми человек. В пяти округах объявлено экстренное предупреждение «красного» уровня. Цитата из видео tv360.

09:08 18.10.2021 В Крыму берег залива усыпан мертвыми утками. Одни местные жители бьют тревогу и считают, что это вспышка птичьего гриппа, другие же — что птицы отравились удобрениями. Некоторые экологи же утверждают, что самая вероятная причина — удобрения, которые ветер уносит с полей в сторону воды. У птиц поражается нервная система: сначала они теряются в пространстве, а потом умирают.

09:08 18.10.2021 В Новосибирске отмечается ухудшение качества воздуха. Согласно данным сервиса Airvoice, уровень загрязнения в 12:40 (время местное) сегодня, 18 октября, оценивается в 7 баллов из 10 возможных. Об этом: В Новосибирске зафиксирован высокий уровень загрязнения воздуха

09:14 18.10.2021 На Кубани 18 и 19 октября пройдут дожди с грозами. В первую очередь это касается юго-восточных районов. На Черноморском побережье ожидается порывистый ветер, а вот дожди 18 октября возможны только в Туапсинском районе. Воздух в приморских районах днем прогреется до 21 °C, ночью температура опустится до 10 °C.

09:25 18.10.2021 Семьям погибших при падении кровли с жилого дома в Александровск-Сахалинском во время циклона по распоряжению губернатора Сахалина Валерия Лимаренко выплатят по 500 тыс. рублей. Подробности в материале: Семьи погибших во время циклона на Сахалине получат материальную помощь

09:27 18.10.2021 Мокрый снег ожидается в Самарской области. Об этом 18 октября сообщает пресс-служба Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Ночью 19 октября в регионе ожидается небольшой дождь. Об этом: В Самарской области ожидается мокрый снег

09:37 18.10.2021 Дожди со снегом ожидаются в Башкирии. Об этом 18 октября сообщает пресс-служба Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Сообщается, что 19 октября местами в республике может пройти небольшой дождь. Читайте подробнее: В Башкирии ожидаются дожди со снегом

09:42 18.10.2021 В Калмыкии 18 октября ожидаются дожди и потеплеет до +21 градуса. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС России. Подробности в материале: В Калмыкии ожидается дождь и потеплеет до +21 градуса

10:05 18.10.2021 Ураган в Хабаровском крае. meteoinfo.ru.

10:07 18.10.2021 Смог в Екатеринбурге прогнозируется до конца октября. Сегодня, 18 октября, город снова окутал дым от горящих торфяников. Еще остается 12 очагов тления.

10:41 18.10.2021 На тушении торфяника в Екатеринбурге начал работу комплекс «Шквал». За прошедшие сутки были потушены два крупных и три значительных очага тления. Продолжают действовать четыре крупных и восемь незначительных очагов. Всего в тушении торфяника задействованы 256 человек личного состава и 59 единиц спецтехники. МЧС РФ.

11:28 18.10.2021 В Чувашии сухую тёплую погоду сменит неустойчивая погода с резкими перепадами температуры. Об этом: В Чувашии похолодает, может выпасть снег

11:35 18.10.2021 Индия. В штатах Керала и Тамилнад на юге страны 26 человек погибли, двое пропали без вести из-за оползней и затоплений, вызванных муссонными ливнями.

11:35 18.10.2021 Премьер-министр Индии Н. Моди на своей странице в Twitter сообщил о проведении спасательной операции, а также выразил соболезнования семьям погибших.

11:46 18.10.2021 Утром 18 октября в Черном море прошел смерч. Воронка образовалась неподалеку от Сочи. На участке Магри — Веселое (Сочи) опасность формирования смерчей над Черным морем сохранится до конца суток 19 октября. Цитата канала «Кубанские новости».

11:48 18.10.2021 Пострадавшая от лавы площадь на острове Пальма составляет 789,6 га. Об этом говорится в сообщении Европейской спутниковой системы дистанционного мониторинга Земли «Коперник» в Twitter. Также, согласно опубликованным данным, в общей сложности 1835 зданий были разрушены потоком лавы. Читайте также: В Испании обновили данные по ущербу от извержения вулкана

12:00 18.10.2021 Национальный географический институт сообщает о новом землетрясении магнитудой 4,5 в районе Фуэнкальенте минувшей ночью в 23:57 (канарское время). Об этом сообщает La Razón. Отмечается, что подземные толчки были зафиксированы на глубине 37 километров. Об этом: В Испании произошло землетрясение

12:44 18.10.2021 Смог от торфяного пожара в Екатеринбурге. Алексей Колчин © ИА REGNUM.

12:49 18.10.2021 Регионы Центральной России и Черноземье окажутся в «мешке холода», сообщил 18 октября ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире телеканала «Россия 24». Подробности в материале: Москва и центр России окажутся в «мешке холода»

13:05 18.10.2021 В Алтайский край, где текущей осенью уже выпадал снег, в середине октября наступило «бабье лето». Как сообщает 18 октября официальный сайт региона, в ближайшие дни на Алтае охранится ясная и сухая погода с отрицательными температурами ночью и теплом в течение дня. Подробности в материале: В Алтайский край пришло «бабье лето»

13:08 18.10.2021 В ходе наступившей рабочей недели погода в Северной столице будет очень переменчивой, а в середине недели ожидаются первые ночные заморозки. Об этом телеканалу «Санкт-Петербург» 18 октября рассказал синоптик Юрий Куткевич. Читайте также: Первые заморозки в Петербурге ожидаются 20 октября

13:33 18.10.2021 Погода на 16−18 октября. meteoinfo.ru.

13:52 18.10.2021 В западной части Индонезии существует вероятность проливных дождей и наводнений. Население призвали сохранять бдительность и осторожность в отношении возможности возникновения экстремальных погодных явлений. Читайте также: Жителей столицы Индонезии предупредили об экстремальных погодных условиях

13:53 18.10.2021 256 человек задействовано на тушении торфяного пожара в Свердловской области. МЧС РФ.

13:56 18.10.2021 Пожарные за неделю реагировали на более 7,4 тыс. техногенных пожаров — МЧС.

13:59 18.10.2021 Смог из-за тлеющих торфяников в Екатеринбурге продержится до конца октября, прогнозируют синоптики. В трёх из восьми районов города превышена концентрация вредных веществ, сообщили в Роспотребнадзоре. Жители жалуются, что невозможно открыть окна — не хватает воздуха. Цитата RT.

14:19 18.10.2021 Жители Сьенфуэгоса, Куба, поделились кадрами водного смерча, который образовался недалеко от побережья города.

14:20 18.10.2021 Рекордное обмеление Волги в Астраханской области может привести к остановке работы паромных переправ и снижению промысловых запасов рыбы, предупреждают учёные ВНИИ ГОЧС.

14:52 18.10.2021 Возмещением ущерба в пострадавшем от наводнения регионе Греции Мессолонги власти займутся быстро и справедливо, пообещал министр сельского развития Спилиос Ливанос после своего визита в пострадавший от наводнения регион 18 октября. Подробности в материале: Пострадавшим от наводнения регионам Греции обещают справедливую помощь

15:00 18.10.2021 В крае Кахетия на востоке Грузии, возле границы с Россией 18 октября произошло землетрясение магнитудой 3,4. Об этом сообщает пресс-служба Национального центра сейсмического мониторинга Грузии. Читайте подробнее: На востоке Грузии произошло землетрясение

15:27 18.10.2021 Извержение вулкана на острове Пальма. Испания. © twitter @guardiacivil (Гражданская гвардия Испании).

15:37 18.10.2021 В общей сложности 140 домов были затоплены из-за разлива реки Оган в провинции Южная Суматра в Индонезии, сообщает CNN Indonesia. Подробности в материале: Из-за разлива реки в Индонезии пострадали 140 домов

15:40 18.10.2021 Днем 18 октября на юге Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края ожидается юго-западный ветер, порывы до 25 м/с.

15:40 18.10.2021 Днем и до конца суток 18 октября, а также в течение суток 19 октября на участке Магри — Веселое (МО г. Сочи) имеется опасность формирования смерчей над морем.

15:41 18.10.2021 Гидрометцентр России

15:43 18.10.2021 Атмосферный фронт атлантического циклона принесет похолодание с мокрым снегом в середине текущей недели в Московский регион. Температура понизится до ноябрьских значений, сообщает Гидрометцентр России. Почти предзимнее, но, к счастью, короткое похолодание ждет жителей Москвы и Московской области.

15:44 18.10.2021 В среду, 20 октября, в Московском регионе еще холоднее. Погода облачная, ночью пройдут небольшие осадки, похолодает в Москве −1…−1°, по области −4…−1°. Днем с ростом атмосферного давления осадки прекратятся, будет преимущественно без осадков, температура в Москве 2…4°, по области 0…5°. Ветер западной четверти 5−10 м/с.

15:44 18.10.2021 В понедельник, 18 октября, в Московском регионе облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Температура днем в Москве 7…9°, по области 4…9°. Ветер юго-западный, западный 5−10 м/с, местами порывы до 15 м/с.

15:44 18.10.2021 Во вторник, 19 октября, облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки. Температура начнет понижаться: ночью в Москве 0…2°, по области −3…−2°, днем в Москве 4…6°, по области 2…7°. Ветер западный, северо-западный 5−10 м/с.

15:44 18.10.2021 Осень в Москве. Дарья Антонова © ИА REGNUM

15:48 18.10.2021 18 октября в Мурманской области снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, ветер 15−20 м/с.

15:48 18.10.2021 18−20 октября в Краснодарском крае сильный дождь с грозой.

15:48 18.10.2021 18 октября в Ставропольском крае, 19−20 октября в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии сильные осадки (дождь, в горах с мокрым снегом), ветер 15−20 м/с (в горных районах Кабардино-Балкарии до 23 м/с).

15:49 18.10.2021 18 октября на юге Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края сильный снег, мокрый снег, метель, ветер до 20 м/с.

15:49 18.10.2021 Метель. Анна Рыжкова © ИА REGNUM

15:49 18.10.2021 19 октября в Камчатском крае осадки (дождь, снег), ветер на побережье 19−24 м/с.

15:49 18.10.2021 На Курильских островах 19 октября на севере ветер 19−24 м/с, 21 октября на юге сильный дождь.

15:50 18.10.2021 19−21 октября на побережье Чукотского автономного округа снег, метель, ветер. 19 октября на побережье Берингова моря до 33 м/с, 20−21 октября на восточном побережье до 30 м/с.

15:50 18.10.2021 19−21 октября на арктическом побережье Якутии сильный снег.

15:54 18.10.2021 На Северном Кавказе наступившая неделя станет очень противоречивой с точки зрения температурного режима. В ряде районов ночные значения опустятся ниже 0 °C, а днем превысят +20°С, сообщили в региональном управлении Гидрометцентра. Подробности в материале: Погодные качели на Кавказе: от — 5 °C до +20°С, снег, дожди, ветер

16:42 18.10.2021 Бабье лето. Анна Рыжкова © ИА REGNUM

16:45 18.10.2021 20 октября в Волгоградской области дождь, ветер до 20 м/с.

16:45 18.10.2021 Гидрометцентр России

17:39 18.10.2021 15−17 октября рост уровня воды (на 20−83 см за сутки) наблюдался на Верхней Волге (Тверская область), р. Соть, р. Согожа (Ярославская область), р. Ока у г. Калуга, р. Угра (Калужская область), р. Москва (Московская область), р. Десна, р. Болва (Брянская область), р. Цна (Тамбовская область), р. Кама (Удмуртия), р. Луга, Нева (Ленинградская область), р. Онега (Архангельская область), р. Печора (Коми).

17:55 18.10.2021 Повышение уровня воды (на 22−45 см за сутки) из-за нагонов наблюдалось на устьевом участке р. Ныда (Ямало-Ненецкий а.о.), Енисея (Красноярский край).

17:56 18.10.2021 Рост уровня воды (на 39−94 см за сутки) отмечался на Вилюе у с. Сунтар (Якутия), Колыме у п. Балыгычан (Магаданская облать), р. Мульмуга в 53 км от устья (Амурская область), сообщает Гидрометцентр России 18 октября.

17:56 18.10.2021 Осень в Крыму. Александр Полегенько © ИА REGNUM

17:57 18.10.2021 Рост уровня воды (на 39−94 см за сутки) отмечался на Вилюе у с. Сунтар (Якутия), Колыме у п. Балыгычан (Магаданская облать), р. Мульмуга в 53 км от устья (Амурская область).

18:29 18.10.2021 В Кемеровской области в прошедшие выходные столбики термометров повышались до +10…+15ºС. В ближайшие дни продолжится влияние антициклона, особенно тёплыми ожидаются среда и четверг, возможно повышение до +12…+17ºС, а с пятницы уже похолодание и осадки в виде дождя и мокрого снега. Об этом сообщает Кемеровский гидрометцентр. Читайте подробнее: В Кузбасс в октябре пришло «бабье лето»

19:21 18.10.2021 Осень. Александр Полегенько © ИА REGNUM

20:13 18.10.2021 На Енисее у с. Селиваниха (Красноярский край), на Лене на участке р.п. Качуг — р.п. Жигалово (Иркутская область) и у с. Кюсюр (Якутия) образовались первичные формы льда.

20:13 18.10.2021 Развитие ледовых явлений отмечается на р. Верхняя Ангара, р. Баргузин (Бурятия), р. Уда, р. Бирюса, р. Кута (Иркутская область), р. Витим (Бурятия, Забайкальский край), р. Ингода (Забайкальский край), р. Подкаменная и Нижняя Тунгуски (Красноярский край), р. Анабар, р. Малая Куонапка, р. Оленек, р. Яна, р. Бытантай, р. Адыча, р. Индигирка (Якутия), р. Олекма (Амурская область), р. Колыма (Магаданская область, Якутия), р. Берелех, р. Кулу, р. Тауй (Магаданская область), р. Малый Анюй, р. Анадырь, р. Майн (Чукотский а.о.), р. Пенжина (Камчатский край), р. Зея, р. Мульмуга, р. Унаха, р. Гилюй, р. Тында, р. Уркан, р. Селемджа, р. Нора (Амурская область), р. Бурея, р. Амгунь (Хабаровский край).

20:44 18.10.2021 Заморозки. Дарья Юдкевич © ИА REGNUM

21:15 18.10.2021 18−19 октября вспышечная активность Солнца ожидается низкой, геомагнитное поле спокойным с отдельными периодами неустойчивости, радиационная обстановка невозмущенной. Ожидается ухудшение условий КВ-радиосвязи в отдельные часы суток.

21:16 18.10.2021 Температура воды на курортах 18 октября:в районе Ейска и Бердянска 11°, Калининграда 12°, Одессы 13°, Евпатории 15°, Феодосии 16°, Ялты и Алушты 18°, Анапы и Геленджика 19°, Туапсе и Сочи 20°

21:50 18.10.2021 Смог от торфяного пожара в Екатеринбурге. Алексей Колчин © ИА REGNUM.

21:51 18.10.2021 Оперативный прогноз возможных ЧС на 19 октября 2021 года на территории Российской Федерации обусловливается прохождением четырех циклонов, трех антициклонов и действием атмосферных фронтов, сообщает МЧС России.

22:15 18.10.2021 В связи с воздействием неблагоприятных метеорологических явлений 19 октября прогнозируется вероятность возникновения происшествий, связанных с нарушением работы систем жизнеобеспечения населения, порывами линий связи и электропередач, затруднением движения транспорта: в Дальневосточном федеральном округе на территории Чукотского АО (метель, порывы ветра до 18−23 м/с, на побережье до 33 м/с); в Сибирском федеральном округе на территории Красноярского края на юге Таймырского МР (порывы ветра до 15−20 м/с); в Северо-Кавказском федеральном округе на территории Ингушетии, Чеченской, Карачаево-Черкесской (сильные дожди) и Кабардино-Балкарской (сильные дожди, в горах порывы ветра до 23 м/с) республик; в Южном федеральном округе на территории Республики Крым(порывы ветра до 20 м/с).

22:15 18.10.2021 Существует вероятность активизации обвально-осыпных процессов, сход оползней и селей, просадка грунта в горных и предгорных районах Северо-Кавказского и Южного (Адыгея и Крым, Краснодарский край, г. Севастополь) федеральных округов.

22:17 18.10.2021 19 октября существует вероятность лавинной опасности в горных районах Сибирского федерального округа (Красноярский край, республики Алтай, Хакасия и Тыва, Иркутская и Кемеровская области).

22:42 18.10.2021 Ликвидация торфяного пожара в Екатеринбурге. 66.mchs.gov.ru

22:43 18.10.2021 В Тихом океане: к востоку от Курильских островов до меридиана 180° ветер западной четверти 12−17 м/с с порывами до 22 м/с, высота волн 3−6 м, сообщает Гидрометцентр России 18 октября.

22:43 18.10.2021 На Беринговом море ветер южной четверти, в восточной части моря ветер северной четверти 10−15 м/с с порывами 20−25 м/с, высота волн 5−7 м.

22:43 18.10.2021 На Охотском море ветер северный и северо-западный, 15−20 м/с с порывами 30−32 м/с, высота волн 6−8 м.

22:53 18.10.2021 Извержение вулкана на острове Пальма. Испания. © twitter @guardiacivil (Гражданская гвардия Испании)

07:14 19.10.2021 Среднесибирское УГМС: 19−22 октября в горных районах Красноярского края, республик Хакасия и Тува возможен сход единичных снежных лавин.

07:32 19.10.2021 Заниматься наблюдениями за измениями вечной мерзлоты поручено федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Читайте также: Вечную мерзлоту будут мониторить по поручению Путина

07:53 19.10.2021 Во вторник, 19 октября, в столице России ожидается облачная погода с небольшими осадками. Температура воздуха в городе составит +4…+6 °С. Об этом 19 октября сообщается на сайте Гидрометцентра РФ. Подробности в материале: В Москве 19 октября ожидаются небольшие осадки и до +6 °С

08:00 19.10.2021 В Еврейской автономной области завершили оценку ущерба дорогам разного уровня, которые затопило паводковыми водами в августе. Заявка о финансировании на восстановление проездов уже направлена в Росавтодор. Читайте также: В Еврейской АО оценили ущерб, нанесённый дорогам паводком

08:16 19.10.2021 В течение текущей рабочей недели в городе Красноярске, по данным Среднесибирского УГМС, сохранится солнечная погода, осадков не ожидается. В выходные дни в городе ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха ночью составит от — 2 до +5 ºС, днем от +9 до +15 ºС. В конце недели ожидается понижение температуры до +5… +7 ºС. Температура воздуха в течение недели будет на 2−10 ºС выше средних многолетних значений.

08:32 19.10.2021 В Москве вечером 19 октября ожидается мокрый снег, сообщает центр погоды «Фобос». Согласно прогнозу, в Центральной России погоду определит тыловая часть североатлантического циклона, поступят порции холодного воздуха с температурным фоном на три-четыре градуса ниже нормы. При этом синоптики отмечают высокую вероятность первого в сезоне заряда снега, который может выпасть в вечерние часы. Читайте подробнее: Первые в сезоне заряды снега ожидают синоптики в Москве

08:58 19.10.2021 В Ульяновской области, где установилась сухая и тёплая погода, продолжают регистрировать палы сухой травы. Подробности в материале: За сутки в Ульяновской области произошло четыре травяных пожара

08:59 19.10.2021 В Забайкалье выпавший снег и образовавшаяся на полях ледяная корка осложнили уборку урожая и привели к его частичной гибели. В Приаргунском, Калганском, Александрово-Заводском, Краснокаменском, Шилкинском районах уже введен режим ЧС, сообщает 19 октября пресс-служба правительства региона. «Обильные осадки в виде снега, выпавшие в районах края на прошлой неделе, повлекли частичную гибель сельскохозяйственных культур в 72 хозяйствах», — пояснил министр сельского хозяйства региона Денис Бочкарев. Читайте также: Забайкалье вводит режим ЧС из-за сильного снегопада

09:00 19.10.2021 Забайкалье не успело убрать урожай, на полях образовалась снежная корка. Цитата министерства сельского хозяйства региона.

09:07 19.10.2021 В Петербурга около 9 часов утра 19 октября пошёл первый в этом сезоне снег. Он идёт вместе с дождем. Кроме того, в городе возможно образование гололедицы. Читайте также: В Петербурге выпал первый в этом сезоне снег

09:15 19.10.2021 На юге Турции и на Крите 19 октября случилось землетрясение силой до шести баллов.

09:32 19.10.2021 Дожди со снегом ожидаются в Башкирии. Об этом 19 октября сообщает пресс-служба Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. 20 октября в республике могут пройти дожди со снегом. Об этом: В Башкирии ожидаются дожди со снегом и гололедица

10:13 19.10.2021 20 октября на юге Таймырского муниципального района Красноярского края днём ожидаются порывы юго-западного ветра 15−20 м/с, в Туруханском районе днём порывы юго-западного ветра 15−18 м/с, в южных районах и в Республике Хакасия ночью и утром местами туман, в центральных и южных районах Красноярского края на дорогах местами гололедица. В Республике Тува местами сохранится высокая пожарная опасность 4-го класса, чрезвычайная пожарная опасность 5-го класса, сообщает Среднесибирское УГМС.

10:45 19.10.2021 Западно-Сибирское УГМС: в период с 18 часов 19 октября до 20 часов 21 октября 2021 года на территории города Новосибирска сохранятся неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Продолжаются НМУ первой степени опасности.

11:19 19.10.2021 В течение ближайших дней в Москве и Московской области ожидается неустойчивая погода. Об этом 19 октября рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. Читайте также: Синоптик предупредила жителей Москвы о неустойчивой погоде

11:53 19.10.2021 В Новосибирске 19 октября во второй половине дня осадков не ожидается. Ветер юго-западный 2−7 м/с. Температура воздуха +10… +12 градусов.

12:24 19.10.2021 В период с 18 часов 19 октября до 18 часов 20 октября 2021 года на территории городов Кемерово, Новокузнецка, Прокопьевска сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Продолжаются НМУ первой степени опасности, сообщает Западно-Сибирское УГМС.

12:36 19.10.2021 Первый снег выпал в столице России во вторник, 19 октября. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Читайте также: В Москве выпал первый снег

12:38 19.10.2021 Не менее шести человек погибли в результате оползней и сильных муссонных ливней в штате Уттаракханд, расположенном на севере Индии. Об этом 19 октября сообщает газета The Times of India со ссылкой на Государственное управление по борьбе с последствиями стихийных бедствий. Читайте также: В Индии в результате оползней и ливней погибли шесть человек

13:18 19.10.2021 Гидрометцентр России: днём 20 октября и ночью 21 октября в Челябинской области ожидаются осадки в виде дождя, переходящего в снег, местами сильные, в отдельных районах гололёд, отложение мокрого снега на провода, на отдельных участках дорог гололедица от наката, в горах сильная. Ночью 21 октября местами установление временного снежного покрова.

13:53 19.10.2021 В Омской области днём 20 октября ожидается +12…+17 °С, ветер южный, юго-восточный 5−10 м/с, преимущественно без осадков (Обь-Иртышское УГМС).

14:28 19.10.2021 Кленовый лист. Первый снег [Наталья Стрельцова © ИА REGNUM]

14:44 19.10.2021 В Авиалесоохране рассказали о лесопожарной обстановке в России по состоянию на 00:00 (мск) 19 октября. По данным ведомства, за прошедшие сутки в России лесопожарные службы и привлечённые лица ликвидировали 26лесных пожаров на пройдённой огнем площади 210 га. Лесные пожары потушили в Башкирии, Удмуртии, Оренбургской, Ульяновской, Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областях. По состоянию на 00:00 (мск) 19 октября в России действовало 28 лесных пожаров на площади, пройдённой огнем, 452 га, по которым проводились работы по активному тушению.

15:06 19.10.2021 Последствия землетрясения на Бали. © twitter @KANSAR_JKT

15:19 19.10.2021 Предупреждение о высокой пожарной опасности на территории Краснодарского края на период с 19 по 21 октября распространило ГУ МЧС по региону 19 октября. Об этом: На Кубани МЧС распространило предупреждение о пожарной опасности

15:30 19.10.2021 В Ленинградской области в ближайшие дни ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега, а также штормовой ветер. Об этом 19 октября сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти. Читайте подробнее: В Ленобласти ожидаются сильный снег и штормовой ветер

16:35 19.10.2021 Тушение лесного пожара в Якутии. Источник: 14.mchs.gov.ru

17:48 19.10.2021 В Новосибирской области в период с 18:00 сегодня, 19 октября, до 20:00 (время местное) 21 октября 2021 года на территории города Новосибирска сохранятся неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Об этом сообщил Западно-Сибирский гидрометцентр. Об этом: Новосибирск на несколько дней накрыло «чёрным» небом

17:51 19.10.2021 В связи с резким ухудшением погодных условий дорожным предприятиям Петербурга поручено заранее обработать солевыми растворами опасные участки городских дорог, а также вывести на дежурство технику с запасом противогололедных материалов. Подробности в материале: В Петербурге мобилизуют силы в ожидании снега и гололедицы

17:58 19.10.2021 Причиной загрязнения воздуха в Новосибирске могли стать дорожные работы и общегородской субботник. Об этом на аппаратном совещании сегодня, 19 октября, заявили городские власти. Читайте также: В Новосибирске грязный воздух списали на субботник

18:04 19.10.2021 В нескольких городах Кемеровской области сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Об этом сообщил Западно-Сибирский гидрометцентр. Читайте также: В трёх городах Кузбасса продлили режим «чёрного неба»

19:48 19.10.2021 Осень в Санкт-Петербурге. Дарья Драй © ИА REGNUM

21:47 19.10.2021 Солнце. Дарья Антонова © ИА REGNUM

22:38 19.10.2021 Первый снег. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

00:51 20.10.2021 Общее число погибших в результате наводнений в индийском штате Уттаракханд выросло до 34 человек, заявил глава региона Пушкар Сингх Дхами в ходе пресс-конференции. Подробности в материале: Число жертв наводнений в Индии выросло до 34 человек

04:44 20.10.2021 По прогнозам Обь-Иртышского УГМС, в Омской области днём 20 октября ожидается +12…+17 °С. Читайте подробнее: В Омской области ожидается до +17 °С

04:45 20.10.2021 Метеорологическое управление Тибетского автономного района на юго-западе Китая объявило жёлтое предупреждение о снежных бурях в некоторых южных районах региона, сообщает агентство Синьхуа. Читайте также: Снегопады и ливни обрушились на китайский Тибет

06:35 20.10.2021 На испанском острове Пальма произошло землетрясение магнитудой 4,8. Об этом сообщает агентство EFE со ссылкой на Национальный географический институт Испании. Это землетрясение стало самым сильным с тех пор, как в середине сентября начал извергаться вулкан Кумбре-Вьеха. Об этом: На острове Пальма произошло сильнейшее землетрясение

06:39 20.10.2021 После дня относительной передышки потоки лавы вулкана Кумбре-Вьеха на испанском острове Пальма вновь набрали силу, и один из них угрожает пересечь центр квартала Ла-Лагуна, в Лос-Льянос-де-Аридане, а другой, примерно в 100 метрах от моря, — парализовать весь муниципалитет Тасакорте. Об этом пишет агентство EFE. Технический директор Плана чрезвычайной ситуации в связи с вулканической деятельностью на Канарских островах (Pevolca) Мигель Анхель Моркуэнде заявил, что идеальный сценарий заключается в том, что поток, направляющийся в район Ла-Лагуна, соседний с районом Тодоке, будет перенаправлен на запад, когда он достигнет нескольких водотоков, которые окажутся на его пути. Подробности в материале: В Испании вновь заявили об угрозе потоков лавы на острове Пальма

07:04 20.10.2021 Снег и листья [Дарья Драй © ИА REGNUM].

07:40 20.10.2021 Из-за густого тумана сегодня утром, 20 октября, никто не смог долететь до Иркутска. Двум самолетам, S7 Airlines и «Аэрофлота», пришлось сесть в Братске, еще один, от «Уральских авиалиний», был перенаправлен в Улан-Удэ.

07:56 20.10.2021 В среду, 20 октября, в столице России ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшие осадки. Температура воздуха в городе составит +2… +4 °C. Об этом 20 октября сообщается на сайте Гидрометцентра РФ. Читайте также: В Москве 20 октября ожидается облачная с прояснениями погода и до +4 °C

08:04 20.10.2021 После существенного понижения в последние дни температуры воздуха в Петербурге сегодня, 20 октября, погодные условия в Северной столице будет определять тёплый атмосферный фронт с запада. Однако хорошей погоды петербуржцам ждать не приходится. Подробности в материале: Тёплый фронт принесёт в Петербург мокрый снег с дождём

08:12 20.10.2021 Тёплые дни в Омской области до конца текущей рабочей недели сменятся похолоданием. Читайте подробнее: В Омскую область идёт похолодание

08:40 20.10.2021 В середине II декады октября 2021 года погода над Беринговым морем определялась влиянием обширного циклона. На фоне отрицательных температур (-12…-7 °С) с преобладанием умеренных северных и северо-восточных ветров (6−8 м/с) продолжилось распространение льда на северо-западе и началось ледообразование на востоке Берингова моря.

08:41 20.10.2021 Началось ледообразование на востоке Берингова моря. Вдоль материкового побережья заливов Хупер-Бей и Скаммон-Бей штата Аляска отмечаются начальные виды льда.

08:44 20.10.2021 В Приморье на смену наступившим холодам ещё вернутся теплые дни — предстоящие выходные, 23−24 октября, будут солнечными. Об этом: В Приморье вернётся тёплая осень

08:44 20.10.2021 По меньшей мере 42 человека стали жертвами непогоды в северном индийском штате Уттаракханд, 20 октября сообщает газета Business Standard со ссылкой на правительство региона. Читайте далее: Число жертв непогоды на севере Индии увеличилось до 42

08:48 20.10.2021 На юго-западе Японии извергается вулкан Асо. Он уже выбросил столб пепла на высоту около 3,5 тысячи метров. Людям запретили подходить к вулкану ближе, чем на один километр. Пока данных об ущербе нет. Цитата из видео.

08:50 20.10.2021 В Крымском районе началось извержение грязевого вулкана Шуго. Вулкан Шуго относится к категории особо охраняемых. Его высота 163 метра. Он является крупнейшим действующим грязевым вулканом Керченско-Таманской вулканической области. Цитата канала «Крымские новости».

08:55 20.10.2021 По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, устойчивое ледообразование в 2021 году на реке Лене ожидается: 25 октября — 2 ноября на участке Качуг — Усть-Кут — Киренск — Визирный и на реке Витим на участке Бодайбо — Мама; 29 октября (+/ — 5 дней) на притоках реки Ангары на участках Бирюса — Шиткино, Бирюса — Бирюсинск; 30 октября Ока — Ухтуй, Ока — Усть-Када, Ия — Тулун, Уда — Нижнеудинск; 5 ноября Белая — Мишелевка; 6 ноября Китой — Раздолье; 7 ноября Иркут — Баклаши. Читайте также: На реках Приангарья начал образовываться лёд

08:56 20.10.2021 В Москве вечером 20 октября начнутся осадки в виде снега, сообщает центр погоды «Фобос». Об этом: Синоптики пообещали москвичам холод и снег

08:59 20.10.2021 Хозяйствам, выращивающим сою в Еврейской автономии, подтопление нанесло крупный ущерб. Компании потеряли 215 млн рублей. Читайте подробнее: В Еврейской АО паводок лишил сельхозкомпании 215 млн рублей доходов

09:04 20.10.2021 Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии выпустило предупреждение о возникновении дождя, сопровождаемого молниями и сильным ветром, в трех областях Джакарты, сообщает CNN Indonesia. Об этом: Жителей Индонезии предупредили о ливне и сильном ветре

09:20 20.10.2021 Сравнение ледовых карт, построенных по спутниковым данным в НИЦ «Планета» в середине II декады октября 2021 и 2020 гг., показывает, что ледовитость Берингова моря в 2021 г. составила 0,13%, это на 0,13% больше, чем в прошлом году.

09:31 20.10.2021 По данным спутникового мониторинга ДЦ ФГБУ «НИЦ «Планета» в акватории Охотского моря (Тауйская губа, Ямская губа, Гижигинская губа, Пенжинская губа) обнаружены начальные виды льда и ниласовые льды различной сплоченности.

09:33 20.10.2021 В Ульяновской области, где установилась тёплая погода, зарегистрированы очередные травяные пожары, в том числе один крупный. Читайте подробнее: В Ульяновской области сгорело ещё 5 гектаров сухой травы

09:40 20.10.2021 В Чечне утром 20 октября произошло землетрясение. Его эпицентр находился в Шалинском районе, но подземные толчки почувствовали жители практически всей республики, в том числе Грозного, Урус-Мартановского, Веденского, Ачхой-Мартановского и Шатойского районов, сообщили в Северо-Осетинском филиале геофизической службы РАН. Читайте также: В Чечне произошло землетрясение магнитудой 4,4

09:47 20.10.2021 Сопоставление суммарного количества пожаров на территории России за период с 1 января по 18 октября в 2021 г. с аналогичным периодом 2020 г. показало, что в текущем году количество очагов природных возгораний меньше на 26,2%. При этом в Приволжском и Уральском федеральных округах в этот период наблюдается большее число очагов природных возгораний: в 1,3 и 1,7 раз, соответственно.

10:09 20.10.2021 Новосибирск и Новокузнецк накрыл смог. В городах до вечера, 20 октября, объявлен режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности. На данный момент качество атмосферного воздуха в Новосибирске, где смог установился с 17 октября, оценивается в семь баллов, а в Новокузнецке — в восемь. Синоптики прогнозируют, что ночью погода изменится в лучшую сторону. Рекомендуется не выходить на улицу и закрыть окна.

10:09 20.10.2021 Смог [Дарья Антонова © ИА REGNUM].

10:13 20.10.2021 В связи с похолоданием и образованием ледяной шуги на реке Лена на автомобильной дороге Жигалово — Казачинское в районе села Тутура вводится временное ограничение движения автотранспорта на понтонном мосту до 5 тонн общей массы. Дорожная служба Иркутской области установила соответствующие дорожные знаки.

10:20 20.10.2021 Число жертв наводнения и оползней, которые были вызваны сильными дождями в северном индийском в штате Уттаракханд, увеличилось до 46. Об этом 20 октября сообщили в правительства штата. Читайте также: Число погибших в Индии в результате оползней и ливней достигло 46

10:22 20.10.2021 В Иркутске 21 октября ожидается небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный ночью 1−6 м/с, днем 3−8 м/с, температура ночью — 3,-5°, днем +10,+12°.

10:36 20.10.2021 За период с 12 по 18 октября на территории России зарегистрировано 889 очагов природных возгораний, что на 11,6% меньше, чем было зафиксировано в период с 5 по 11 октября. Из обнаруженных очагов природных возгораний наибольшее число наблюдалось в Сибирском регионе — 379. В Европейском регионе зафиксировано 343 природных пожара, в Дальневосточном регионе — 167.

10:41 20.10.2021 В результате оползней и наводнений, которые были вызваны сильными дождями в Непале в течение трех последних дней, погиб как минимум 31 человек. Об этом 20 октября сообщил представитель непальского правительства, слова которого приводит Agence France-Presse. Читайте также: В Непале в результате ливней погибли свыше 30 человек

10:59 20.10.2021 За период с 12 по 18 октября общая площадь природных пожаров на территории России составила 113 806 га. Наибольшая площадь, пройденная огнем, наблюдалась в Дальневосточном регионе — 51 894 га. В Сибирском регионе площадь, пройденная огнем, составила 43 237 га, в Европейском регионе — 18 675 га.

11:50 20.10.2021 Наиболее сложная пожарная обстановка наблюдалась в Хабаровском крае, Курганской области, Республике Саха (Якутия). За прошедшую неделю в данных субъектах РФ зафиксированы максимальные площади, пройденные огнем.

11:53 20.10.2021 В пострадавшем от паводка селе Алыгджер в Иркутской области построили дамбу. Протяженность дамбы составляет более 3,5 км. Ее строительство началось в июле 2020 года и осложнялось труднодоступностью села — оно находится в горной местности, туда можно добраться только по зимнику или воздушным транспортом. Строительная техника прибыла в село своим ходом по зимней дороге. Летом 2019 года из-за сильных дождей в Алыгджере затопило 193 жилых дома и приусадебных участка.

12:02 20.10.2021 Град прошел в Самарской области. Об этом 20 октября сообщают жители региона в социальной сети. Так, по их словам, град выпал в селе Ягодное Ставропольского района. Подробности в материале: В Самарской области вместо мокрого снега выпал град

12:23 20.10.2021 В период с 16 по 18 октября метеорологические условия на большей части европейской территории России (ЕТР) определялись влиянием Атлантического циклона, центр которого со Скандинавского полуострова переместился на Кольский. По югу ЕТР, в том числе по югу Приволжского ФО проходила система атмосферных фронтов Малоазиатской депрессии. На большей части ЕТР среднесуточная температура была около и на 2−4 °С выше климатической нормы. Днем преобладала температура днем от +5 до +13 °С, в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах (ФО) воздух прогревался до +23 °С.

12:30 20.10.2021 Жителям Забайкальского края, чьи дома признаны полностью непригодными для проживания или подлежащими капремонту после летних паводков, рекомендуют активнее обращаться в администрации районов и городских поселений с заявлениями на предоставление социальной поддержки.

12:31 20.10.2021 Сильные дожди, переходящие в мокрый снег, ожидаются в Башкирии. Об этом 20 октября сообщает пресс-служба МЧС по региону. Сообщается, что днем 20 октября в некоторых районах республики ожидается сильный дождь, переходящий в снег. Читайте также: В Башкирии ожидаются сильные дожди, переходящие в снег

12:46 20.10.2021 Сильное землетрясение в Японии подняло со дна корабли времен Второй мировой войны. Как сообщает издание The Daily Mail, на поверхности оказались 24 транспортных судна. На фотографиях, опубликованных телесетью All Nippon News, видны остатки их корпусов, которые лежат на вулканическом пепле. По данным The Daily Mail, японские корабли были захвачены американскими войсками во время боевых столкновений за Иводзиму. Позже они были перемещены на западную часть острова и использовались в качестве волнорезов для обеспечения защиты судов союзников.

12:54 20.10.2021 По спутниковым данным НИЦ «Планета», в период c 16 по 18 октября очаги возгораний зафиксированы в Северо-Западном (Псковская, Вологодская области), Центральном (Брянская, Владимирская, Рязанская, Тамбовская, Московская области), Приволжском ФО (Нижегородская, Кировская, Ульяновская, Оренбургская области, Мордовия, Марий Эл, Татария, Башкирия, Пермский край).

13:37 20.10.2021 Днем в среду, 20 октября, в Северной столице местами ожидается сильный дождь. Об этом предупредило ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. Подробности в материале: В Петербурге объявлено штормовое предупреждение из-за сильного дождя

13:43 20.10.2021 Доминиканские эксперты смоделируют 20 октября землетрясение магнитудой 7,7 с эпицентром в Сантьяго, чтобы подготовить страну к явлениям такого типа. Об этом пишет Prensa Latina. По словам директора Центра чрезвычайных операций Хуана Мануэля Мендеса, планируется сценарий, который будет генерировать информацию о частичном и полном обрушении зданий, местах, отрезанных от связи, людях, оказавшихся в ловушке, а также об эвакуации в пункты сбора на предприятиях, в гостиницах и больницах. Об этом: В Доминикане смоделируют сильное землетрясение

13:47 20.10.2021 На большей территории Якутии обойдется без осадков, морозно, −5…−12°C, на крайнем северо-востоке — до — 15…-20°C. Потепление начнется на западе и юго-западе с приближением фронтальных разделов циклона с Таймырского полуострова, но здесь повысится вероятность осадков.

14:01 20.10.2021 МЧС распространило экстренное предупреждение о снеге и ветре вечером 20 октября в Москве. В ведомстве рекомендовали водителям значительно снизить скорость и избегать резких маневров. Пешеходам же следует обходить стороной рекламные щиты и шаткие конструкции.

14:05 20.10.2021 Режим «чёрного неба» введён в городе Минусинске Красноярского края. Информацию о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) в городе распространило Среднесибирское УГМС. Читайте подробнее: Красноярский Минусинск накрыло «чёрным небом»

14:18 20.10.2021 Оползни и наводнения снова обрушились на город Бандунг в провинции Западная Ява, сообщает CNN Indonesia. Читайте подробнее: На Индонезию обрушились наводнения и оползень

15:37 20.10.2021 Ухудшение погоды ожидается в столице России вечером 20 октября, возможен мокрый снег с дождём. Об этом 20 октября сообщается на сайте Гидрометцентра РФ. Читайте также: В Москве вечером 20 октября ожидается мокрый снег с дождём

16:25 20.10.2021 В Ярославской области объявлено экстренное предупреждение. В регионе ожидаются усиление ветра и сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Об этом сообщает главное управление МЧС России по Ярославской области. Читайте также: В Ярославской области пойдёт снег: объявлено экстренное предупреждение

16:27 20.10.2021 В крае Квемо-Картли на юге Грузии, возле границы с Арменией 20 октября произошло землетрясение магнитудой 3,2. Об этом сообщает пресс-служба Национального центра сейсмического мониторинга Грузии. Читайте также: На юге Грузии произошло землетрясение

16:30 20.10.2021 В Ставропольском крае в ночь на 21 октября ожидаются заморозки. Температура воздуха во многих районах субъекта РФ опустится ниже нуля градусов. Об этом предупредили жителей региона в Ставропольском управлении Гидрометцентра. Подробности в материале: Гидрометцентр предупредил о заморозках на Ставрополье

16:31 20.10.2021 В Калининградской области начиная со второй половины дня 21 октября ожидается усиление юго-западного, западного ветра скоростью до 25−27 м/с, сообщили в Гидрометцентре России. Во второй половине дня 21 октября в юго-восточной части Южной Балтики скорость ветра указанных направлений может достигать 30 м/с.

16:32 20.10.2021 Первый снег. Дарья Антонова © ИА REGNUM

17:08 20.10.2021 В лесах Подмосковья с начала октября удалось ликвидировать четыре лесных пожара. Об этом 20 октября сообщается на сайте правительства Московской области. Читайте подробнее: Под Москвой ликвидировали четыре лесных пожара

17:47 20.10.2021 Тушение природного пожара. aviales.ru

19:36 20.10.2021 «Начавшийся период предзимья в Европейской России сопровождается очень резкими изменениями погодных условий, связанных с динамичным перемещением воздушных масс с разными температурными характеристиками», — говорится в опубликованном 20 октября сообщении Гидрометцентра России под заголовком «О резких изменениях погоды в Европейской России 20−25 октября 2021 г.»

19:38 20.10.2021 Укрытие от снега. Дарья Драй © ИА REGNUM

19:38 20.10.2021 Причиной непогоды является обширный и глубокий атлантический циклон, который движется на восток и охватит своими границами большую часть Европейской России, отметили в Гидрометцентре. Согласно прогнозу, 21 и 22 октября ожидается значительное повышение температуры в теплом секторе циклона и затем резкое похолодание в его тыловой части. Циклон вызовет осадки, местами сильные, температура будет близка или будет переходить через 0 градусов, местами возможно формирование временного снежного покрова, ожидается значительное усиление ветра, а также интенсивные падение и затем рост атмосферного давления.

19:40 20.10.2021 Осенний лист на стекле в дождливую погоду. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

19:40 20.10.2021 К понедельнику, 25 октября, к западным границам России подойдет антициклон, постепенно обеспечив более спокойную погоду, но более прохладную по сравнению с климатической нормой. В дальнейшем изменения погодных условий продолжатся, предупредили в Гидрометцентре России.

19:42 20.10.2021 «Выпадение осадков и отрицательная температура будут способствовать образованию гололедицы на дорогах и тротуарах, что осложнит дорожную ситуацию», — говорится в сообщении Гидрометцентра России. Там посоветовали водителям автомобилей сменить стиль вождения на более осторожный и, при необходимости, поменять шины на зимние.

19:44 20.10.2021 На юге Екатеринбурга площадь тления торфяника удалось сократить до 3,4 га. Об этом сообщает пресс-служба свердловского главка МЧС. Читайте также: Площадь тления торфяника под Екатеринбургом снова сократилась

19:45 20.10.2021 Тушение природного пожара.14.mchs.gov.ru

20:28 20.10.2021 К территории Удмуртии приближается теплый фронт североатлантического циклона, который может принести неблагоприятные погодные явления. 21 октября во второй половине дня в регионе ожидаются осадки в виде снега и снега с дождем. На дорогах временно может образоваться снежный накат. Об этом: В Удмуртии ожидается снег и порывистый ветер

21:19 20.10.2021 Сотрудники Петербургского метрополитена из-за сильного дождя, который весь день продолжается в городе, закрыли вестибюль №2 станции «Площадь Восстания» на первой (красной) линии. Читайте также: В Петербурге из-за дождя закрыли вестибюль метро у Московского вокзала

22:36 20.10.2021 Сотрудники Петербургского метрополитена справились с проблемой затопления вестибюля №2 станции метро «Площадь Восстания», расположенной в здании Московского вокзала. Читайте подробнее: В Петербурге откачали воду из вестибюля станции метро «Площадь Восстания»

05:27 21.10.2021 В Новосибирске до 20:00 (время местное) сегодня, 21 октября, сохранятся неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Об этом сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр. Подробности в материале: «Чёрное небо» продолжает нависать над Новосибирском

06:21 21.10.2021 В Чувашии ожидается резкое ухудшение погоды: прогнозируются снегопады и сильный ветер. Об этом: В Чувашии объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра

06:48 21.10.2021 В Ульяновской области спасатели предупредили о резком ухудшении погодных условий. Подробности в материале: В Ульяновской области объявлен «жёлтый» уровень опасности

07:25 21.10.2021 На Среднем Урале 21 и 22 октября ожидается дождь со снегом и гололедица. Во время непогоды возрастет опасность аварийных ситуаций на дорогах, сообщает Главное управление МЧС по Свердловской области. Читайте также: На Среднем Урале предупреждают о гололедице

07:25 21.10.2021 Дожди прогнозируются в Алтайском крае. Об этом сообщили в краевом правительстве, ссылаясь на данные Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Об этом: В Алтайском крае ожидаются дожди

07:45 21.10.2021 Осенний день [Дарья Антонова © ИА REGNUM]

07:54 21.10.2021 Как минимум 52 человека погибли, ещё пять пропали без вести в штате Уттаракханд на севере Индии после мощных муссонных дождей.

08:12 21.10.2021 Жертвами затяжных муссонных ливней на севере Индии стали 52 человека, ещё пятеро числятся пропавшими без вести. Подробности в материале: Число жертв наводнений и оползней превысило 50 человек на севере Индии

08:16 21.10.2021 В октябре на территории Саяно-Шушенского заповедника распустились цветы. Об этом сообщили 21 октября в пресс-службе заповедника. Подробности в материале: В Саяно-Шушенском заповеднике в октябре распустились цветы

08:32 21.10.2021 Из-за прихода обширного циклона 21 октября в небе над Петербургом оказались тёплые и влажные воздушные массы, а температура воздуха значительно превысила норму для этого времени года. По данным на 8 часов утра, в городе было +12 градусов. Об этом: Температура в Петербурге превысила норму из-за циклона

08:40 21.10.2021 Гидрометцентр объявил до вечера 22 октября желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за ветра.

08:40 21.10.2021 За минувшие сутки в Москве в виде снега и дождя выпало 10% месячной нормы осадков. Об этом сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

08:53 21.10.2021 В пятницу, 22 октября, в Москве и Московской области ожидается потепление до +15 °C, что на 8−9 градусов выше климатической нормы. Об этом 21 октября рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Подробности в материале: Вильфанд спрогнозировал в Москве 22 октября потепление до +15 °C

08:56 21.10.2021 В Москве 22 октября ожидается штормовой ветер до 21 метра в секунду. Об этом сообщили РИА Новости в «Фобосе»

09:03 21.10.2021 Погода в Москве 21 октября окажется аномально тёплой, сообщает центр «Фобос». Подробности в материале: В Москве аномально потеплеет

09:12 21.10.2021 Из-за сильного ветра в Москве объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности, сообщает 21 октября Гидрометцентр. Читайте также: «Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за ветра

09:31 21.10.2021 В Оренбургской области прогнозируют ухудшение погодных условий. В ближайшие два дня (21−22 октября) ожидается мокрый снег и гололедица. Госавтоинспекция региона предупреждает, что непогода может стать причиной ДТП. Подробности в материале: Снегопады и гололедица могут вызвать коллапс на дорогах Оренбуржья

09:38 21.10.2021 Ураган «Аврора» привёл к отключению электричества примерно в 250 тысячах домохозяйств Франции.

09:52 21.10.2021 За прошедшие 24 часа в столице России выпало 10% месячной нормы осадков. Об этом 21 октября рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в видеосообщении на своей странице в соцсети Facebook. Об этом: Синоптик сообщил, что в Москве за сутки выпало 10% месячной нормы осадков

10:07 21.10.2021 В двух районах Еврейской автономной области начнёт действовать особой противопожарный режим. В регионе зарегистрировано 16 природных пожаров. Читайте подробнее: В Еврейской АО из-за горящих лесов ввели противопожарный режим

10:35 21.10.2021 В результате обрушившегося на север Франции 21 октября урагана «Аврора» около 250 тыс. домохозяйств остались без электричества. Об этом 21 октября сообщает телеканал LCI со ссылкой на предварительные данные оператора энергосетей Enedis. Читайте подробнее: Во Франции из-за урагана около 250 тыс. домохозяйств остались без света

10:44 21.10.2021 Лужа. [Дарья Антонова © ИА REGNUM]

10:58 21.10.2021 Власти Испании распорядились провести дополнительную эвакуацию жителей Пальмы из-за извержения вулкана Кумбре-Вьеха.

11:10 21.10.2021 В Ульяновской области, где 21 октября объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности, зарегистрирован ещё один пал сухой травы. Читайте подробнее: В Ульяновской области потушили ещё один крупный травяной пожар

11:34 21.10.2021 Новый циклон, который приблизится к Санкт-Петербургу вечером 21 октября, принесет в город штормовой ветер и создаст угрозу наводнения 22 октября. Об этом ИА REGNUM сообщил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов. Подробности в материале: Новый циклон несёт в Петербург штормовой ветер и угрозу наводнения

12:07 21.10.2021 Прогулка после дождя [Дарья Антонова © ИА REGNUM]

12:09 21.10.2021 Затяжной дождь за последние сутки принес в Петербург более половины месячной нормы осадков — 8,9 млн кубометров воды. Об этом 21 октября сообщили в пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Читайте также: На Петербург за сутки обрушилось более половины месячной нормы осадков

12:14 21.10.2021 Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано на востоке Японии, угроза цунами не объявлялась.

12:27 21.10.2021 Мокрый снег и гололед ожидают в Башкирии. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба МЧС по региону. Сообщается, что в республике ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду. Об этом: В Башкирии ожидаются сильный ветер, мокрый снег и гололед

12:57 21.10.2021 21 октября в Татарии, Самарской области осадки (дождь, мокрый снег), гололедица, ветер 17−22 м/с.

12:58 21.10.2021 21−22 октября в Башкирии осадки (мокрый снег, дождь), гололедица, ветер 15−20 м/с, в горах установление временного снежного покрова, ночью 22 октября налипание мокрого снега, снежный накат.

12:58 21.10.2021 В Пермском крае 21 октября установление временного снежного покрова, 22 октября сильные осадки (мокрый снег, дождь), налипание мокрого снега.

12:58 21.10.2021 Прогулка под дождем [Дарья Антонова © ИА REGNUM]

12:59 21.10.2021 Во второй половине дня 21 октября по юго-восточной части Южной Балтики ожидается усиление юго-западного, западного ветра до 30 м/с.

13:00 21.10.2021 В Калининградской области начиная со второй половины дня 21 октября ожидается усиление юго-западного, западного ветра 25—27 м/с.

13:01 21.10.2021 В Новосибирске с 22 по 24 октября ожидается порывистый ветер до 18 м/с, местами небольшой дождь. Об этом сообщил Западно-Сибирский гидрометцентр. Об этом: В Новосибирск идёт дождливая и ветреная погода

13:21 21.10.2021 В Москве автовладельцам уже можно приступать к замене летней резины на зимнюю, заявили в дептрансе столицы.

13:35 21.10.2021 Погода в Москве изобилует осадками, а дождь меняет снег, поэтому нужно менять резину. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы. Читайте также: Власти Москвы советуют автомобилистам поменять шины

14:06 21.10.2021 На набережной [Алексей Колчин © ИА REGNUM]

15:11 21.10.2021 Дамбу Санкт-Петербурга закроют из-за надвигающегося шторма и угрозы наводнения. Об этом 21 октября сообщили в дирекции Комплекса защитных сооружений (КЗС) Петербурга. Читайте также: Дамбу Петербурга закроют, чтобы предотвратить наводнение

15:17 21.10.2021 Вечером 21 октября местами на западе Пермского края, в течение суток 22 октября в отдельных районах Челябинской и Свердловской областей и Пермского края ожидаются сильный и очень сильный снег, мокрый снег, сильные гололедные явления (отложение мокрого снега на проводах, гололед, на дорогах гололедица), в Челябинской порывы ветра 15−20 м/с.

15:36 21.10.2021 В Пермском крае прогнозируют сильный снегопад. Как сообщает ГИС-центр Пермского государственного национального исследовательского университета, осадки начнутся вечером 21 октября. Читайте подробнее: В Пермском крае ожидается сильный снегопад

16:05 21.10.2021 Тысячи домов и сельскохозяйственных угодий в округе Серданг Бедагай в провинции Северная Суматра в Индонезии оказались подтоплены, сообщает CNN Indonesia. Об этом: Тысячи домов в Индонезии оказались подтоплены

17:16 21.10.2021 Заморозки в Московской области. Фото Марины Захаровой ИА REGNUM

17:37 21.10.2021 Синоптики предупредили о сильном ветре вечером 21 октября сразу в нескольких регионах РФ.

17:39 21.10.2021 Уже в понедельник, 25 октября, в Москве ожидается существенное похолодание. Согласно прогнозу Гидрометцентра, температура ночью понизится до −6…−1°, днем будет не выше 0…5°.

18:15 21.10.2021 Пасмурная погода в Москве 21 октября. Скриншот с веб-камеры

19:25 21.10.2021 За последние сутки зафиксированы землетрясения в Турции (магнитудой 3,5 произошло в провинции Чанаккале), в акватории Тихого океана (магнитудой 3,7 произошло рядом с Курилами), в Чечне (магнитудой 4,4 с эпицентром в районе села Новые Атаги Шалинского района), на востоке Японии (магнитудой 5,8), на острове Пальма (магнитудой 4,8 балла).

22:12 21.10.2021 На прогулке в парке [Дарья Драй © ИА REGNUM]

06:36 22.10.2021 Автомобилистов Якутии призвали быть особенно внимательными и осторожными на дорогах. На трассах региона гололёд, за сутки зафиксировано 25 дорожно-транспортных происшествий. Подробности в материале: В Якутии из-за гололёда за сутки произошло 25 ДТП

07:17 22.10.2021 Осенний лист [Наталья Стрельцова © ИА REGNUM]

08:00 22.10.2021 Предупреждение о сильном ветре со скоростью 15−20 м/с в столице России 22 октября выпустило ГУ МЧС РФ по Москве. Читайте подробнее: В МЧС предупредили жителей Москвы о сильном ветре 22 октября

08:18 22.10.2021 В районах Забайкальского края, где был введён режим ЧС из-за выпавшего снега, установилась плюсовая температура. Это позволило возобновить уборочную кампанию. Подробности сегодня, 22 октября, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на слова министра сельского хозяйства региона Дениса Бочкарева. «Положительные температуры, установившиеся в Забайкалье на этой неделе, повлекли таяние снегов и ледяной корки, образовавшейся на посевах. В связи с этим хозяйства всех пострадавших от обильного снегопада районов вновь продолжили уборку урожая. Оперативный штаб, созданный в краевом минсельхозе, ежедневно уточняет обстановку. В целом уборочные работы в регионе выполнены на 50%, и в ближайшие две недели аграрии намерены завершить уборочные работы», — пояснил чиновник. Об этом: В Забайкалье пришлось вводить режим ЧС, чтобы закончить уборочную кампанию

08:23 22.10.2021 Затворы водо‑ и судопропускных устройств Комплекса защитный сооружений Санкт-Петербурга в Финском заливе закрыты в ночь на 22 октября для предотвращения угрозы наводнения, возникшей из-за сильного ветра западных направлений. Об этом: Дамбу в Финском заливе закрыли для предотвращения наводнения в Петербурге

08:32 22.10.2021 На Калининград обрушился мощный шторм и повалил несколько десятков деревьев. Из-за непогоды пострадали дома, автомобили, а также оборваны линии электропередачи. Сильный ветер ожидается в Калининграде вплоть до 23 октября 2021 года. Спасатели рекомендуют держаться подальше от домов, избегать рекламных конструкций и не укрываться под отдельно стоящими деревьями.

09:17 22.10.2021 В пятницу, 22 октября, в столице России ожидаются кратковременные дожди и повышение атмосферного давления. Температура воздуха в городе составит +11… +13 °C. Об этом 22 октября рассказали в центре «Фобос». Подробности в материале: Синоптики предупредили о дождях и повышении атмосферного давления в Москве

09:31 22.10.2021 Погода не перестаёт удивлять жителей Алтайского края. Ещё накануне, 21 октября, температура воздуха поднималась до +20 °C, уже сегодня, 22 октября, алтайские спасатели предупредили о значительном ухудшении погодных условий. Подробности в материале: В Алтайском крае после +20 °C обещают дожди с мокрым снегом

09:34 22.10.2021 Спасатели в Петербурге 27 раз за минувшую ночь выезжали устранять последствия шторма. Об этом 22 октября сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. Об этом: Спасатели Петербурга 27 раз за ночь выезжали устранять последствия шторма

10:11 22.10.2021 Гололед. Дарья Драй © ИА REGNUM

10:50 22.10.2021 Порывистый ветер 15−20 м/с ожидается в Москве до 18 часов 22 октября, городские службы столицы переведены в режим повышенной готовности.

10:51 22.10.2021 Сильный дождь, сопровождавшийся ветром, обрушился на несколько районов острова Ява в Индонезии, в результате чего погиб один человек, сообщает CNN Indonesia. Подробности в материале: Из-за оползня в Индонезии погиб человек

10:53 22.10.2021 Пожарно-спасательные подразделения Петербурга за минувшую ночь и утро совершили 39 выездов на места, где возникла угроза падения деревьев, металлических конструкций и обрыва проводов. Подробности в материале: Спасатели подвели промежуточные итоги буйства шторма в Петербурге

11:06 22.10.2021 Сотрудники электросетевой компании «Россети Ленэнерго» перешли в особый режим работы из-за штормовой погоды в Петербургском регионе. Об этом: В компании «Россети Ленэнерго» перешли в особый режим из-за шторма

11:07 22.10.2021 На канарском острове Пальма было зарегистрировано в общей сложности 46 землетрясений в период с полуночи до 7:30 утра по местному времени. Об этом сообщает агентство EFE со ссылкой на данные Национального географического института Испании. Самое крупное из землетрясений произошло в 06:09 часов на глубине 14 километров в Фуэнкальенте. Читайте подробнее: На испанском острове Пальма зафиксировали несколько десятков землетрясений

11:13 22.10.2021 Дождевой фронт, затронувший автономное сообщество Валенсия в Испании, вызвал сильные дожди, которые временами достигали проливного характера, с рекордными показателями, превышающими 71 литр на квадратный метр. Об этом пишет агентство EFE. Отмечается, что наиболее обильные осадки выпали в городе Кульера на южном побережье провинции Валенсия. Читайте также: На юго-востоке Испании прошли проливные дожди

11:15 22.10.2021 Порывы ветра до 20 метров в секунду ожидаются в Башкирии. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба МЧС по региону. Сообщается, что днем 23 октября в некоторых районах республики ожидается небольшой дождь, порывы ветра до 20 метров в секунду. Подробности в материале: В Башкирии ожидается сильный ветер — МЧС

11:25 22.10.2021 Небольшие дожди, прогнозируемые на ближайшие несколько дней на севере и северо-востоке испанского острова Пальма, вызвали на острове тревогу в связи с риском возможных подтоплений из-за непроницаемости лавовых потоков. Об этом сообщает испанское издание La Razón со ссылкой на Департамент национальной безопасности. В муниципалитете Тасакорте, одном из наиболее пострадавших от извержения, вероятность выпадения осадков на субботу, 23 октября, составляет 95%, согласно данным Государственного метеорологического агентства (Aemet). Читайте подробнее: На испанском острове Пальма предупредили о рисках подтоплений

12:15 22.10.2021 Осень в Крыму [Александр Полегенько © ИА REGNUM]

12:49 22.10.2021 На подъезде к городу Выборгу со стороны приграничного поселка Торфяновка в Ленинградской области перекрыто движение из-за поднявшейся во время шторма воды. Читайте подробнее: Подъём воды из-за шторма перекрыл подъезд к Выборгу

13:15 22.10.2021 Обрушившийся в четверг, 21 октября, на Эстонию первый осенний шторм добавил спасателям работы, однако серьезных инцидентов удалось избежать. Об этом сообщили в Спасательном департаменте. Читайте также: Спасатели Эстонии ликвидируют последствия первого осеннего шторма

13:21 22.10.2021 Около 40 деревьев не устояли под напором ураганного ветра, который разыгрался в Петербурге в ночь на пятницу, 22 октября. Об этом 22 октября сообщили в пресс-службе городского комитета по благоустройству. Подробности в материале: Ураганный ветер в Петербурге уже повалил около 40 деревьев

13:28 22.10.2021 Исторический парк «Монрепо» в Выборге частично затопило из-за шторма. Музей-заповедник закрыт для посещения. Об этом 22 октября сообщили в пресс-службе музея. Об этом: Парк «Монрепо» в Выборге частично затопило из-за шторма

13:33 22.10.2021 Гатчинский парк и парк «Сильвия» в Ленинградской области закрыты для посещения из-за сильного шторма, разыгравшегося в Петербургском регионе. Об этом 22 октября сообщили в пресс-службе государственного-музея заповедника «Гатчина». Подробности в материале: Два парка в Гатчине закрыты для посещения из-за шторма

14:04 22.10.2021 Извержение вулкана Кумбре-Вьеха, начавшееся 19 сентября на испанском острове Пальма, на сегодняшний день уничтожило уже 886,6 гектара земли. Об этом пишет агентство EFE со ссылкой на результаты измерений, проведённых Европейской спутниковой системой дистанционного мониторинга Земли «Коперник». Отмечается, что сразу 20,5 гектара было повреждено на острове за последние 24 часа. Об этом: Лава вулкана Кумбре-Вьеха уничтожила уже почти 900 га земли

14:13 22.10.2021 В Москве бушует ураган. Ветер сорвал строительные леса со стен Кремля.

14:47 22.10.2021 В настоящее время в Финляндии в результате шторма, при котором скорость ветра превысила 33 м/с, без электричества остаются тысячи домов. Об этом 22 октября сообщает финская телерадиовещательная компания Yle. Об этом: В Финляндии из-за непогоды тысячи домов остались без электричества

14:55 22.10.2021 Золотая осень [Дарья Драй © ИА REGNUM]

14:58 22.10.2021 На территории атомграда Сосновый Бор в Ленинградской области, где расположена Ленинградская АЭС, вводится режим повышенной готовности из-за шторма. Читайте также: В городе при ЛАЭС введён режим повышенной готовности из-за шторма

15:06 22.10.2021 В Москве из-за сильного ветра оказался повреждён один из зубцов стены Кремля. Инцидент сняли на видео очевидцы. Об этом: Сильный ветер в Москве сорвал зубец со стены Кремля

15:13 22.10.2021 Со стен московского Кремля ураганным ветром сорвало строительные леса. Видеозапись произошедшего 22 октября обнародовал телеканал «360». Подробности в материале: Ураганным ветром повредило один из зубцов московского Кремля

15:17 22.10.2021 В Ленинградской, Новгородской и Псковской областях наблюдаются массовые отключения электроэнергии. Об этом говорится в сообщении Минэнерго России, опубликованном 22 октября в телеграм-канале. Причиной стала непогода, без энергоснабжения остаются больше 6 тыс. человек. Кроме того, отключение энергии возможно в Тверской, Калининградской, Челябинской и Свердловской областях. Читайте также: В трёх регионах РФ наблюдаются массовые перебои с электроэнергией

15:55 22.10.2021 В городе Сестрорецке Курортного района Санкт-Петербурга из-за шторма затопило парковку со стоящими на ней автомобилями. Об этом 22 октября сообщают очевидцы в социальных сетях. Читайте также: В Сестрорецке шторм затопил парковку ЖК вместе с автомобилями

16:27 22.10.2021 В Ленинградской области ураганный ветер повалил на дороги почти 400 деревьев. Об этом 22 октября ИА REGNUM сообщили в областном комитете по дорожному хозяйству (КДХ). Об этом: В Ленобласти ураганный ветер повалил на дороги почти 400 деревьев

16:30 22.10.2021 Во Владимирской области 22 октября ожидается усиление юго-западного ветра до 15−20 метров в секунду. Об этом жителей региона предупредили в пресс-службе регионального управления МЧС. Подробности в материале: Жителей Владимирской области предупредили о надвигающемся урагане

16:32 22.10.2021 Успенская церковь на территории музея «Александровская слобода» во Владимирской области. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

16:35 22.10.2021 Ураганный ветер, который бушует на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области из-за циклона «Игнац», снёс дорожный знак на проспекте Стачек на проходившую мимо женщину. Подробности в материале: В Петербурге во время шторма пострадала женщина

17:22 22.10.2021 В Петербурге растет количество поваленных штормом деревьев. Ранее сообщалось о 40 упавших стволах, теперь их число возросло до 72, сообщили 22 октября в городском комитете по благоустройству. Подробности в материале: Число поваленных штормом деревьев в Петербурге достигло 70

17:50 22.10.2021 Река Смоленка на Васильевском острове Санкт-Петербурга вышла из берегов из-за шторма. Об этом 22 октября сообщают очевидцы в социальных сетях. Об этом: Шторм выдавил за берега реку Смоленка в Петербурге

17:57 22.10.2021 В Псковской области более четырех тысяч жителей остались без электроснабжения из-за сильного ветра, сообщил 22 октября губернатор региона Михаил Ведерников. Подробности в материале: В Псковской области более 4 тыс. жителей остались без света из-за шторма

18:24 22.10.2021 Осенний Красноярск. Анна Рыжкова © ИА REGNUM

20:27 22.10.2021 Тыквы [Дарья Юдкевич © ИА REGNUM]

20:53 22.10.2021 Сильный ветер в Москве в пятницу, 22 октября, повалил более 50 деревьев и повредил 25 автомобилей, сообщили в комплексе городского хозяйства столицы. Об этом: Сильный ветер в Москве повалил более 50 деревьев и повредил 25 автомобилей

21:28 22.10.2021 Лесной пожар. 23.mchs.gov.ru

22:42 22.10.2021 Золотые краски осени [Дарья Драй © ИА REGNUM]

02:46 23.10.2021 Тропический шторм «Рик» сформировался над Тихим океаном у западного побережья Мексики 22 октября, сообщила на своей странице в Twitter Национальная метеорологическая служба страны. Читайте также: У западного побережья Мексики сформировался тропический шторм «Рик»

04:07 23.10.2021 Затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) от наводнений открыли в Санкт-Петербурге в связи с отражением удара стихии. Об этом: В Санкт-Петербурге открыли дамбу после штормовой погоды

07:24 23.10.2021 В Алтайском крае 23 октября в отдельных районах ожидают небольшие дожди, а ночью — дожди с мокрым снегом. Также прогнозируют порывистый ветер. При осадках — ухудшение видимости. Поэтому водителей просят быть внимательными, отказаться от поездок или при движении уменьшить скорость до 10−20 км/ч, ехать при ближнем свете.

07:44 23.10.2021 Жители западных районов Тувы около 6 часов утра 23 октября почувствовали мощные волны землетрясения. По словам главы республики Владислава Ховалыга, жертв и разрушений пока не выявлено. Читайте также: Жители Тувы почувствовали мощное землетрясение