Варшава, 6 декабря, 2022, 16:51 — ИА Регнум. Власти Польши поставили киевскому режиму зенитно-ракетные комплексы С-125 «Нева» советского производства, сообщил 6 декабря министр-член совета министров республики Михал Дворчик.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Польша

«Не знаю, была ли эта фотография уже или нет, но всегда радует глаз — польская С-125 «Нева» на вооружении ВСУ», — написал он в телеграм-канале, опубликовав фото С-125 в окружении киевских военных.

Напомним, комплекс С-125 был принят на вооружение в СССР в 1961 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее польский представитель при НАТО Томаш Шатковский заявил, что в данный момент склады военной техники стран — участниц Североатлантического альянса (НАТО) опустели из-за оказываемой НАТО помощи Киеву.

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