Ухань, Китай, , 05:33 — REGNUM Статистикой заболеваемости коронавирусом в китайской провинции Хубэй, ставшей эпицентром эпидемии, поделились 11 февраля в Комиссии здравоохранения по провинции Хубэй.

В регионе выявлено 2097 новых случаев заражения инфекцией, официально подтвержденных властями. Еще 103 человека скончались. Порядка 3400 человек находятся под наблюдением медиков с подозрением на инфекцию.

Наиболее число заболевших в провинции, как и в предыдущие дни, выявлено в самом очаге эпидемии — городе Ухане. Там выявлено 1552 новых случаев заболевания и 67 смертей. В городе Сяогань выявлен 101 новый заболевший, а в городе Хуанган — 80.

За прошедшие сутки из больниц было отпущено домой после излечения 427 человек, всего же число счастливчиков в провинции достигло 2222 человека за все время эпидемии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае за все время эпидемии выявлено совокупно 42 638 заболевших новым коронавирусом. Более 1000 человек скончались.

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