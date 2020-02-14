Ухань, Китай, , 02:34 — REGNUM Четырнадцатимесячный ребенок, заболевший коронавирусом COVID-19 в провинции Хубэй, был вписан из госпиталя после выздоровления, сообщает 13 февраля агентство Синьхуа.

Ребенок попал в больницу 26 января с диареей и рвотой, которые не прекращались в течение шести дней. Кроме того, у него были симптомы дыхательной недостаточности после предоставленного ему лечение. После этого он было направлен в изолятор, где у него и был диагностирован новый коронавирус. Маленький пациент стал первым ребенком в Китае, у которого был подтвержден коронавирус в критической стадии.

Напомним, провинция Хубэй стала применять новую методику диагностики коронавируса, в связи с чем за 12 февраля было выявлено 14 830 новых случаев заражения, что почти в 10 раз больше, чем сутками ранее.