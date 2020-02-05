Иокогама, Япония, , 21:29 — REGNUM На борту круизного лайнера Diamond Princess, который в настоящее время задержан на карантин у берегов Японии, находится семья из Казани. По словам Олега Щербакова, он находится на судне вместе с супругой и двумя детьми. Он отметил, что он насчитал 21 русскоговорящего пассажира лайнера.

Щербаков отметил, что ситуация стабильная, пассажирам рекомендуется оставаться в каютах по мере возможности, изменилось лишь качество и время питания.

«По кораблю передвигаться опасно, дано указание сидеть в своей каюте до дальнейших указаний, — цитирует туриста «Бизнес-online». — Обеспечивают нас едой, но рацион и время питания изменились: сегодня был завтрак в 14:30 — бутерброды и бутылка воды. Только что принесли обед — гамбургеры, чипсы и закуски, все холодное»,

Мужчина добавил, что персонал лайнера проявляет заботу о пассажирах, предложили предоставить лекарства в случае необходимости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на борту круизного судна Diamond Princess у берегов Японии, на котором выявлены случаи заражения новой коронавирусной инфекцией, находятся 24 гражданина России. В числе госпитализированных 10 человек с вирусом представителей России нет. Всего на борту лайнера находится около 3,7 тыс. пассажиров из более чем 50 стран.