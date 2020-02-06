Москва, , 16:23 — REGNUM Депутат Госдумы Александр Курдюмов (ЛДПР), проверяя информацию о росте цен на медицинские маски и их наличие, прошёлся по аптекам Москвы. По его словам, во многих аптеках заявили, что маски скупили граждане КНР, сообщает депутат на своей странице в социальной сети.

«Практически по всей стране произошёл массовый скачёк цен на медицинские одноразовые маски (до 100 рублей за штуку). Я прошёлся по многим аптекам Москвы и везде получил ответ: «Все маски раскупили гости из Китая!». В панике люди скупают даже строительные респираторы, хотя от инфекции они не защитят», — пишет парламентарий.

При этом Курдюмов отметил, что важно соблюдать несколько простых правил: максимально часто мыть руки, временно отказаться от посещения общественных мест, а также протирать один раз в сутки экран смартфона антибактериальными салфетками.

«Больше всего грязи скапливается на наших телефонах», — указал депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно закрыть аптеки, в которых завышают цены на медицинские маски, на доступности лекарственных препаратов для населения это не отразится. Он считает возможным отбирать лицензии у аптек, которые на волне борьбы с коронавирусом поднимают цены на противовирусные препараты и медицинские маски. Глава государства призвал находить подобные недобросовестные аптеки, после чего принимать «по каждой организации» соответствующие решения, «чтобы неповадно было в следующий раз».