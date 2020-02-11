Пекин, , 03:07 — REGNUM Полиция Пекина задержала 29 человек по шести не связанным случаям производства и продажи контрафактных лицевых масок в китайской столице, сообщает 10 февраля агентство Синьхуа.

По одному эпизоду, как сообщили в бюро общественной безопасности Пекина, было раскрыто две банды, у которых изъято 170 тыс. контрафактных масок. По другому эпизоду представителями общественности на чистую воду были выведены злоумышленники, которые торговали лицевыми масками через популярный в Китае мессенджер WeChat.

Перебои с поставками лицевых масок наблюдаются в множестве городов Китая с момента начала эпидемии нового коронавируса в конце января текущего года. Как отметили в бюро, борьба с контрафактом является важным элементом борьбы с эпидемией как таковой.