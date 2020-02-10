Ухань, Китай, , 03:15 — REGNUM Власти столицы центральной китайской провинции Хубэй города Уханя в течение двух дней закончат тестирование всех пациентов с подозрением на новый коронавирус, сообщил партийных руководитель провинции Цзян Чаолян, передает 9 февраля агентство Синьхуа.

Ухань проведет наиболее всесторонние анализы по всему городу для сдерживания распространения вируса, сообщили в Хубэйском комитете Компартии Китая. Обследование всех пациентов с подозрением на вирус будет завершено в ближайшее время, что позволит отвлечь больше медицинских ресурсов на пациентов, у которых был подтвержден диагноз.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Уханя начали проводить дезинфекцию общественных мест в целях борьбы с коронавирусом дважды в день. Кроме того, власти объявили о новой политике субсидирования и поддержки тех, кто активно борется с распространением инфекции.

Читайте ранее в этом сюжете: Дезинфекция от коронавируса в Ухане будет осуществляться дважды в день