Пекин, , 04:38 — REGNUM Тенденция на спад числа вновь выявленных заболевших новым коронавирусом в Китае за пределами эпицентра заболевания удерживается уже шесть дней подряд, сообщает 10 февраля агентство Синьхуа.

Как отметили в Национальной комиссии здравоохранения КНР, всего 444 новых подтвержденных случаев заражения было выявлено за пределами провинции Хубэй за прошедшие сутки. Всего в Китае помимо провинции Хубэй с 3 по 9 февраля было выявлено 890, 731, 707, 696, 558 и 509 новых заболевших соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, за пришедшие сутки в Китае было выявлено 3062 новых случая заражения коронавирусом, еще 97 человек скончались.

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