Москва, , 15:31 — REGNUM Средний и малый бизнес в Китае серьёзно пострадали из-за эпидемии коронавируса. Об этом 10 февраля заявил профессор НИУ ВШЭ Алексей Маслов в эфире телеканала «Россия 24».

«Сейчас заметных изменений не ощущается. Просто не работают предприятия, но, тем не менее, людям выплачивается зарплата. Потому на своём кармане люди особо это не чувствуют», — заявил Маслов.

«Однако это почувствовал малый и средний бизнес — мелкие ресторанчики, гостиницы, которые жили за счёт притока туристов. Основной удар придётся в марте и апреле, и во многом мы предполагаем, что падение экономики Китая за первое полугодие составит как минимум 1−2%. То есть реальный ВВП будет меньше 5%, может быть даже 4,5%», — указал он.